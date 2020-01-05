陳肇始：修例令港經歷風雨　會加強與區議員溝通　盼政策更貼民意

政府擬修訂《逃犯條例》引起社會極大反響，警民衝突逾半年未息，元旦遊行民陣錄得百萬港人上街。食物及衞生局局長陳肇始今日（5日）發表題為「食物及衞生局携手向前携手向前行 邁進2020年」網誌，形容過去半年本港在《逃犯條例》修例工作上，經歷不少風雨，惟本屆政府仍有不少改善民生工作要推進，她希望新一年市民會與政府重新出發，繼續聚焦發展經濟及民生等工作。她說，會與本屆區議會議員加強溝通，希望令政策更貼近民意。

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陳肇始：會與本屆區議會議員加強溝通 令政策更貼近民意



陳肇始發表逾六千字網誌，盤點過去兩年半食衞局工作，又稱新一屆區議會正式運作，她會繼續與本屆區議會議員加強溝通，務求政策措施更貼近民意，更符合當區居民期望；並致力與現任立法會議員保持溝通，希望在今屆立法會會期完結前，可通過多項食衞局的議案及撥款申請。陳形容，本屆政府有不少改善民生工作須推進，呼籲港人與政府㩗手向前走：「本屆政府實在有不少改善民生的工作要推進，亦需要廣大市民與我們㩗手，我們才可以一起向前走，為香港諦造更美好和可持續發展的未來。」



她說，當局一直沒迴避醫護人手短缺的情況，積極尋方法解決；又展望來年食衞局工作大方向是繼續推展基層醫療健康、中醫藥發展，以及提升公營醫療體系的硬件和軟件。

港人接種近116萬劑季節性流感疫苗

冬季流感高峰將至，陳透露，截止上周日（12月29日），「疫苗資助計劃」、「政府防疫注射計劃」及「學校外展疫苗接種先導計劃」等，港人共接種約115.9萬劑季節性流感疫苗，較2018/19年度同期升約18%。另外，政府由2019/20學年起，會為就讀小五女童接種子宮頸癌疫苗；並正籌備為懷孕婦女在每次懷孕時，接種一劑無細胞型百日咳疫苗。

基因組醫學督導委員會已交報告 今年內成立香港基因組中心

另外，基因組醫學督導委員會花了兩年檢視基因檢測可能帶來的倫理和法律問題，陳提到，基因組醫學督導委員會去年底已提交報告，食衞局正研究報告內容，將於今年公佈香港基因組醫學的發展策略，包括在今年內成立香港基因組中心，推行香港基因組計劃；通過基因組測序及建立基因組數據庫，以提高不常見疾病確診率，並推動癌症及其他遺傳性疾病的研究。食衞局、衞生署及醫管局正努力推展香港基因組計劃的前期準備工作。

原定2019推的大數據分析平台尚未推出



港府積極推行創新科技，陳說，醫管局將繼續推行智慧醫院措施，如研究採用流動及物聯網技術為實時數據基礎的智慧病房、加強統籌醫院服務及病人分流的病人服務協調中心等，令病人接受服務的流程更為方便順暢。

至於原定在2019年底推出的醫管局數據實驗室大數據分析平台，陳稱醫管局會繼續提升其數據實驗室，以期盡快推出大數據分析平台，支援更多與醫護有關的研究項目。