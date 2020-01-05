【武漢肺炎】傳染病專家：應監測武漢經高鐵來港客　可考慮車上檢

內地武漢市近日出現原因未明的病毒性肺炎，本港最新的懷疑病例亦已增至14宗，政府昨天啟動嚴重應變級別以作應對，不過社會有聲音質疑針對高鐵西九站的監測措施不足。 中大呼吸系統學講座教授許樹昌今天（5日）出席電視節目時表示，如果監測所有從武漢到港或經武漢到港的高鐵旅客，是較為穩妥，認為政府可考慮在火車上進行檢查，又或者在總站月台設監測站。而如果武漢確定出現社區爆發，就應加強監測，屆時所有從內地其他省市到港、曾到內地的港人都應受到監測。

許樹昌表示，如果監測所有從武漢到港或經武漢到港的高鐵旅客，是較為穩妥。（資料圖片／盧翊銘攝）

許樹昌稱，他的其中一名朋友有參與治療武漢不明肺炎個案，他從朋友收到內部消息指，內地相信有機會是新發的冠狀病毒引發肺炎，惟現時仍在分析基因，他相信內地有能力分析。他認為武漢在幾天內個案數目由27宗增至44宗，增幅「唔係好出奇」，因期間等待鼻液結果需時，目前仍未能確定病毒是否可以人傳人，「有無社區感染，係言之尚早。」不過，他指出內地應分析感染個案中有無同屬一個家庭，「例如有人無去市場，但有受感染，又有無醫護人員感染，呢啲都係人傳人嘅證據。」他認為，個案潛伏期可以長達14天，仍不能排除是否人傳人。

內地通報時間可以理解

許樹昌指，武漢市內首次有人出現不明肺炎病徵是在12月12日，不過他強調12月12日出現病徵，不等於當天就已經懷疑該病人感染新型病毒。他解釋，冬天有不同種類的病毒，當醫護人員用傳統的常規測試去找病因，而發現所有結果都呈陰性後，才會思考是否有其他可能，而部分測試需時，「留痰要種菌，要等待種菌；而驗血中間亦需隔2、3星期睇睇基數有無提升先知道（是否該病毒）。」他認為當有新疫症出現時，起初都難免需要一段時間才能確定，內地是次的通報時間是可以理解，「但如果通報密啲，對做準備功夫有幫助。」

陳肇始及林鄭月娥曾到高鐵西九龍站，視察港口衞生科人員對入境人士進行體溫監測的情況。（資料圖片／政府新聞處提供）

他指出，如屬新型病毒，港人未曾接觸過，沒有抗體，病情可以好嚴重，如出現呼吸衰竭。被問到港府目前的防禦措施是否足夠，他指政府已行早了一步，希望措施能夠阻截第一個個案進入社區，例如縮短探病時間是為了減少人多擠迫的機會，而實驗室會主動化驗這類病毒，如發現是冠狀病毒就會再做下一步檢測，看看是否新病毒。他表示，如本港出現相關個案，建議可以使用治療SARS的藥去治療，即使用一種蛋白酶抑制劑、利巴韋林及干擾素，而本港有一定藥量的存貨。他認為待內地有更多數據時，香港才派人到當地了解疫情，或可獲得更多資料。

赤鱲角機場在1月3日起設有紅外線體溫檢測儀，衞生署口岸職員為武漢抵港的航班旅客逐一檢查體溫，惟高鐵西九站都有武漢來港人士，當局僅以抽檢方式監察抵站旅客的體溫。

許樹昌表示，如果監測所有從武漢到港或經武漢到港的高鐵旅客，是較為穩妥，認為政府可考慮在火車上進行檢查，如擔心影響行車時間，就可以考慮在總站月台設監測站。他認為暫時毋須暫停武漢與香港的列車或航班，也不需對武漢發出警示。另外，如果武漢確定出現社區爆發，就應加強監測，屆時所有從內地其他省市到港、曾到內地的港人都應受到監測，盡早隔離。至於本港機場的監測措施，他認為現時在閘口檢測已經足夠。