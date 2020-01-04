【武漢肺炎】沙士重災區淘大花園居民急買口罩　目前氣氛不緊張

內地武漢近日出現未明的病毒性肺炎，本港亦有八宗懷疑病例，截至今晚已有六宗化驗證實是已知病因。政府於今日（4日）已啟動嚴重應變級別以作應對。肺炎病因未查明，令社會擔憂本港將再遭遇有如2003年「沙士」（非典型肺炎）一「疫」的硬仗。 「沙士」重災區之一的淘大花園，當年逾300人受感染、40多人死亡。面對新一輪疫症的威脅，有淘大居民表示「擔心唔到咁多」，但已買口罩作預防。區內藥房指口罩銷量上升一成，其他消毒用品則不變。 當年經歷沙的淘大花園業主委員會主席葉興國指，近日有居民擔憂農暦新年臨近，人流密集或致新一輪疾病爆發；不過他指屋苑已加強清潔，又形容目前氣氛不算緊張。

李先生買了兩、三盒口罩和數枝洗手消毒液備用。（蕭韻蕊攝） 居民買口罩及洗手液備用：要爆發都無辦法 在淘大花園居住了30年的李先生與母親同住，他說留意到近日出現懷疑肺炎個案，但直言擔心不了這麼多，「無人想爆發，但如果要爆發咁都無辦法。」但為了預防傳染，李先生買了兩、三盒口罩，以便在人多的地方配戴，另外亦買了數枝洗手消毒液在家備用，他形容「夠用就得」。 李先生指沙士時亦只是頂多以1:99漂白水清潔鞋和其他物品，故認為暫時防護措施足夠。

王先生表示不會帶年幼子女外出，會盡量留在家中。（蕭韻蕊攝） 另一居民王先生表示，雖然近期的個案未確診屬新肺炎，但仍會覺得擔憂。他暫時未買口罩或其他消毒物品，但之後幾日都會盡快購買。王先生育有一子一女，分別八個月大和18個月大，他指小朋友抵抗力較弱，容易被傳染，所以如非必要都不會帶他們出去人多的地方。 藥房職員：口罩銷量上升一成 有鄰近淘大花園的藥房指，近期購買口罩的人輕微上升，約上升一成，但其他消毒、清潔用品則跟平時差不多。藥房職員王先生指，未來可能會購入更多口罩，但要視乎情況而定。

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