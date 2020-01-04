【武漢肺炎】沙士重災區淘大花園居民急買口罩　目前氣氛不緊張

內地武漢近日出現未明的病毒性肺炎，本港亦有八宗懷疑病例，截至今晚已有六宗化驗證實是已知病因。政府於今日（4日）已啟動嚴重應變級別以作應對。肺炎病因未查明，令社會擔憂本港將再遭遇有如2003年「沙士」（非典型肺炎）一「疫」的硬仗。
「沙士」重災區之一的淘大花園，當年逾300人受感染、40多人死亡。面對新一輪疫症的威脅，有淘大居民表示「擔心唔到咁多」，但已買口罩作預防。區內藥房指口罩銷量上升一成，其他消毒用品則不變。
當年經歷沙的淘大花園業主委員會主席葉興國指，近日有居民擔憂農暦新年臨近，人流密集或致新一輪疾病爆發；不過他指屋苑已加強清潔，又形容目前氣氛不算緊張。
李先生買了兩、三盒口罩和數枝洗手消毒液備用。（蕭韻蕊攝）
居民買口罩及洗手液備用：要爆發都無辦法
在淘大花園居住了30年的李先生與母親同住，他說留意到近日出現懷疑肺炎個案，但直言擔心不了這麼多，「無人想爆發，但如果要爆發咁都無辦法。」但為了預防傳染，李先生買了兩、三盒口罩，以便在人多的地方配戴，另外亦買了數枝洗手消毒液在家備用，他形容「夠用就得」。
李先生指沙士時亦只是頂多以1:99漂白水清潔鞋和其他物品，故認為暫時防護措施足夠。
王先生表示不會帶年幼子女外出，會盡量留在家中。（蕭韻蕊攝）
另一居民王先生表示，雖然近期的個案未確診屬新肺炎，但仍會覺得擔憂。他暫時未買口罩或其他消毒物品，但之後幾日都會盡快購買。王先生育有一子一女，分別八個月大和18個月大，他指小朋友抵抗力較弱，容易被傳染，所以如非必要都不會帶他們出去人多的地方。
藥房職員：口罩銷量上升一成
有鄰近淘大花園的藥房指，近期購買口罩的人輕微上升，約上升一成，但其他消毒、清潔用品則跟平時差不多。藥房職員王先生指，未來可能會購入更多口罩，但要視乎情況而定。
淘大花園業主委員會主席葉興國表示，現時每座的大堂均設有消毒系統，屋苑亦有加強清潔。（資料圖片／羅國輝攝）
淘大業委會主席：居民憂過年人流密集致風險增
淘大花園業主委員會主席葉興國受訪時透露，有居民擔憂農暦新年臨近，人流密集或致新一輪疾病爆發，亦有人致電詢問新病的情況，業委會已透過管理公司發通告，向居民公布重要消息，現時每座的大堂均設有消毒系統，屋苑亦有加強清潔。
葉興國指，除了居民需注意身體之外，政府亦應該緊張，因為2003年的疫情大爆發，源於政府起初不懂應對，預防措施不足，致有病毒從醫院帶到社區。他建議政府應強制進出醫院或診所的人要戴口罩，減低病毒傳播風險。
於沙士爆發時擔任當區區議員的他又形容，目前氣氛不算緊張，始終本港的相關個案宗數少，而淘大附近藥房的口罩亦未見有搶購情況；他續指，若事態發展至當年般嚴重，屋苑亦會考慮放置一些口罩供居民不時之需。