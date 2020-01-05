【1.5上水遊行】率義工搞清潔行動　侯志強：政府做唔好我哋幫手

社會新聞
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上水區鄉事委員會主席侯志強今日（5日）發動清潔隊在石湖墟巡街和清理垃圾。下午1時許，逾30名身穿綠色反光衣的義工隊，在上水石湖墟一帶清潔街道，有義工表示原本清潔行動在每個星期週末舉行，因應下午遊行活動，決定提早結束清潔行動。

侯志強補充，未來亦會不定時在社區幫忙清潔街道，直言「政府做唔好嘅，我哋咪幫下手囉。」

上水區鄉事委員會主席侯志強今日（5日）發動清潔隊在石湖墟巡街和清理垃圾。 （盧翊銘攝）

下午1時許，逾30名身穿綠色反光衣的義工隊，在上水石湖墟一帶清潔街道，有義工表示，清潔活動是市民自發舉行，又指原本清潔行動在每個星期週末舉行，但因應下午遊行活動，決定提早結束清潔行動。

侯志強表示，數百人的義工團隊在過去一個多月之前，已開始在社區進行清潔活動，未來亦會不定時在社區幫忙清潔街道，直言「政府做唔好嘅，我哋咪幫下手囉」，又謂做好事不怕多。

對於今日下午，有市民發起上水區內遊行，侯志強指「衝突怕咩呢？有警察㗎嘛！何況我哋做嘅事係好事，怕人打咩！」認為香港是自由社會，每人都有發聲權利，如有衝突發生，相信政府和警察能夠控制秩序，管理社區。

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侯志強直言，未來亦會不定時在社區幫忙清潔街道，「政府做唔好嘅，我哋咪幫下手囉」。　（張美華攝）

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