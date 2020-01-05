【1.5上水遊行】逾50防暴上水廣場外戒備　商戶：會照常營業￼

民主黨北區區議員與區內市民今日（5日）發起「和理行之不要水貨辦年貨」集會及遊行，要求政府關注水貨客問題，遊行已獲警方發出不反對通知書。上水地標之一的上水廣場，過去曾爆發衝突，逾50名防暴警員在多個出口戒備。￼ 上水廣場內所有商舖照常營業￼，氣氛平靜。有商舖職員表示不擔心遊行影響運作，續言附近商舖關店，才會有相關考慮。

集會於今日1時半在上水一號花園舉行，遊行2時半出發，由上水一號花園起步，途經新成路及新康街，終點為上水港鐵站附近的賽馬會投注站。遊行路線鄰近上水廣場，廣場多個出入口均有防暴警員戒備，部份警員手持防暴槍、圓盾等武器。

至於商場內，所有商舖照常營業，仍有不少內地旅客「拖篋」購買化妝品及年貨，暫未見有商舖受遊行影響運作，氣氛平靜。有化妝品商舖職員向記者表示，倘若商場內附近的商舖落閘關門，才會有考慮關店的安排，又謂不擔心商場內的安全問題。

內地旅客孫先生表示，遊行未有影響他的購物行程及意慾。（張美華攝）

另外，上月曾遭示威者一度進入，位於商場4樓的萬寧，仍見有大批顧客在內購物，部分人在店外等候。職員表示今日將會繼續營業，未有關店安排，將會跟從往常商場的營業時間運作，不擔心受遊行影響。

在萬寧店外等候的內地旅客孫先生表示，剛剛由新康街「轉場」至上水廣場。他指雖然石湖墟有部份商舖關店，但亦認為遊行未有影響他的購物行程及意慾，故轉到商場內繼續購物。