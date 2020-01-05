【武漢肺炎】網傳武漢人訪澳門拒就診　衛生局：患者已退燒及離澳

內地武漢市正爆發原因不明的病毒性肺炎，港澳台均高度戒備。網上有消息指，早前有一名由武漢到澳門的旅客，在金沙城中心出現發燒，更拒絕就診，其後換了酒店，並未真正離開澳門。 澳門衛生局今天（5日）凌晨再次發出聲明，澄清該名旅客於1月1日發燒，到金沙城中心的醫療室就診，當時並無肺炎徵狀，中心醫生於翌日再次跟進患者情況時已退燒，而該旅客已於1月3日離開澳門。

澳門衛生局局長李展潤與機場衛生檢疫前線人員講解傳染病防控措施的重要性。 （澳門新聞局圖片）

澳門衛生局：發燒旅客無肺炎徵狀

澳門衛生局重申，該名旅客於1月1日發燒，到金沙城中心的醫療室就診，當時並無肺炎徵狀，中心醫生於翌日再次跟進患者情況時已退燒，而該旅客已於1月3日離開澳門。衛生局在1月5日再次確認有關人士已於1月3日上午離開澳門。衛生局呼籲巿民不要轉發或相信未經證實的消息。

由1月1日至1月4日下午5時，澳門衛生局共接獲4宗個案，他們在發病前14日曾到訪武漢而出現發熱和呼吸道症狀的病例通報，已全部確診為流感或普通感冒等病毒感染。

衛生局已加派人手加強在各口岸尤其機場的衛生檢疫措施，並於昨天凌晨起，由治安警察局輔助人員協助對關閘、港珠澳大橋、跨工區和蓮花等陸路口岸的入境車道司機、旅客進行體溫篩查，目前均未發現曾在武漢逗留的發熱病人。

李展潤局長、疾病預防控制中心林松主任、澳門國際機場專營股份有限公司執行委員會辦公室羅頌儀總監及機場營運部營運分部耿亞軍總監共同視察機場懷疑傳染病接觸者臨時留置區。 （澳門新聞局圖片）

衛生局向賭場員工工會防控措施

另外，衛生局表示，已於1月2日在博彩監察協調局的協助和統籌下與澳門的博彩娛樂場代表舉行工作會議，介紹傳染病防控措施，包括留意特區政府的疫情信息，並配合各項預防措施；適時向員工發佈及更新有關疾病預防的資訊；留意員工和客人的身體情況，在各入口處應設置發熱監測設備，以便發現發熱人士；若發現有發熱及呼吸道症狀等不適的情況，應勸喻其載上口罩和及早就醫，並避免與場所內的其他人士密切接觸；如出現發熱，向其詢問是否曾經在發病前14日於武漢逗留，如是，應聯絡消防局安排救護車送仁伯爵綜合醫院作進一步檢查。如有大量員工或客人患病或因病缺勤人數突然增加，應通知衛生局疾病預防控制中心。

衛生局稱，就內地武漢市出現不明原因肺炎群集病例的情況，衛生局與博彩娛樂場已建立有效的聯絡機制以應對可能出現的情況，並正在協助各娛樂場所購置體温監測設備；而娛樂場方面亦表示會全力配合和落實各項防控傳染病政策和措施。