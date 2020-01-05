【1.5上水遊行】遊行後爆警民衝突　上水廣場商舖急落閘關門

有政府今日（5日）在上水舉行反水貨客遊行，隊頭下午3時到達終點港鐵上水站A3出口，防暴警之後在上水地鐵站多次舉藍旗，要求市民盡快散去，多人遭警圍捕、制服。防暴警員封鎖上水廣場所有連接天橋出入口，在爆發衝突後，商場內的商舖陸續落閘，猶如死城，但仍有內地旅客在營業商舖內購物。

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警棍掛商場門柄封出口 顧客需經地面離開

記者在上水廣場內直擊，約下午4時20分，防暴警員分別用封鎖線、警棍和長盾，將所有上水廣場連接天橋的出入口封鎖。商場內人士僅能靠連接地面的扶手電梯離開商場，一度有內地旅客擔心被困商場內。多間連鎖化妝品商舖陸續落閘，包括莎莎、Fresh、Armani等，店員陸續離開。

￼惟商場內仍有商舖照常營業，其中包括上月曾遭示威者一度進入，位於商場4樓的萬寧，至今仍見有大批顧客在內購物，職員表示會繼續營業，未有關舖安排。

另外，亦有日本化妝品商舖職員表示擔憂，他透露公司未有關舖安排，但商場出入口已遭封鎖，營業已大受影響。

有內地旅客表示，今日專程來港，打算到上水廣場內一間連鎖珠寶店購物，但她抵達商場才發現商舖已關店，坦言今日沒有看新聞，不知道原來區內有遊行。她又表示因為「太遠」，不希望轉到其他區購物，會再想辦法如何購買金器。