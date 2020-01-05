【1.5上水遊行】水貨客問題上水蔓延粉嶺　上街居民促降旅客數目

民主黨北區區議員與區內市民今日（5日）發起「和理行之不要水貨辦年貨」集會及遊行，要求政府關注水貨客問題，已獲警方不反對通知書，主辦方於下午3時半宣布遊行結束。 有居於上水多年的居民表示，近年水貨客問題越來越嚴重，他們完全佔據行人路，居民被迫走出馬路，險象環生；亦有粉嶺居民形容指區內都開始有水貨客問題，促政府限制內地旅客來港次數。

+ 6 + 5 + 4

遊行舉辦者指有1萬人參加 警方：高峰時有2500人

遊行隊伍下午約2時半正式出發，由上水一號花園起步，沿路高呼口號「愛國用國貨」、「光復上水，還我社區」，亦有針對五大訴求的口號「五大訴求 缺一不可」。大會於下午3時半宣布，遊行結束，參加人數為1萬人。警方則指高峰時有2,500人參加。

林女士居於上水三十多年，直言每日都有大量水貨客，每逢假期更加嚴重。（黃詠榆攝）

林女士居於上水30多年，直言每日都有大量水貨客，每逢假期更加嚴重；原有的小商戶早已結業，只剩下賣藥品、化妝品的水貨店。她批評說：「成堆人喺地下執奶粉、尿片、化妝品」，行人路被水貨客、行李箱佔據，居民只能走出馬路，「司機又鬧我哋行出馬路，根本就係無路行！」

她又直言，區內衛生環境惡劣，隨處也是被棄置的紙皮、食物，「冇乜必要都唔出嚟。」她無奈說，遊行當日情況稍為好轉，惟其後水貨客便會再次出現。

居於粉嶺的汪生、汪太一家四口參與遊行，汪太指近年彩園邨、上水廣場情況嚴重。（黃詠榆攝）

居於粉嶺的汪生、汪太一家四口參與遊行，汪太指近年彩園邨、上水廣場情況嚴重，指近年粉嶺亦開始出現水貨客。對上一次來上水是9月份，為添置兒子的開學用品，「我推住小朋友，真係一直避篋，但都係被車到。」她期望政府限制走水貨的內地旅客出入本港次數，還他們良好的社區環境。

上水居民張先生亦認為水貨客問題嚴重，「去到邊度都會見到篋嘅蹤影，行兩步就畀個篋絆親。」他又指，購物選擇越來越少，平日較少光顧區內店鋪 。