【武漢肺炎】許樹昌：25%屬嚴重個案　情況與沙士相若　不能輕視

武漢衛健委通報昨晚（5日）公布，截至1月5日上午8時，接報不明病毒性肺炎為59宗，其中嚴重個案的患者為7人，其餘患者病情大致穩定，目前所有患者都在武漢市醫療機構接受隔離治療，無死亡個案。 香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早（6日）在電台節目表示，由於武漢的新肺炎首宗發病是12月12日，至今的時間尚短，無法排除是否有人傳人的可能，「數字上有四分一屬於嚴重個案，情況與香港沙士時是差不多，所以不能輕視嚴重性。」他提醒市民要注意衛生，出入公眾地方應配戴外科口罩，以及時刻多洗手。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

根據武漢衛健委通報的資料顯示，截至1月5日的上午8時，截至1月5日上午8時，接報不明病毒性肺炎為59宗，其中嚴重個案的患者為7人，其餘患者病情大致穩定。59名患者中，病例最早發病時間為2019年12月12日，最新發病個案為12月29日；已追蹤到163名密切接觸者並作醫學觀察，密切接觸者的追蹤工作仍在進行中。

許樹昌今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，數字反映嚴重的宗數由過去的11宗，下跌至7宗，認為是好消息「有人是康復了」；但至於新增的個案是過去的密切接觸者中找到，或是外來的新個案，許坦言沒有資料。

但許樹昌引述消息指，今次的個案相信涉新型的冠狀病毒，「當時內地用了常規的抗生素都無效，所以進行基因排序，但結果要數星期。」他又指，最困難是要先從野生動物中找到病毒，再對比至少兩名患者的病毒。

按現時資料，許無法排除人傳人的風險，「如果有人傳人應該宗數會急速上升，現時仍要觀察。」他又提醒，「就嚴重個案來看，數字上有四分一屬於嚴重個案，情況與香港沙士時是差不多，四分一患者有嚴重骨枯等，所以不能輕視嚴重性。」他提醒市民要注意衛生，出入公眾地方應配戴外科口罩，以及時刻多洗手。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷，「看不到新型病毒是否新型的冠狀病毒」，但根據2003年沙士的經驗，可以從病人的糞便找到病毒，認為醫生及護士在接受從內地返港的病人時應加多問診。