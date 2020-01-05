【武漢肺炎】武漢衛健委：患者增至59人　排除不明肺炎個案屬沙士

武漢爆發不明原因肺炎疫情，武漢市衛生健康委員會1月5日（周日）通報，截至同日8時，武漢共報告符合不明原因的病毒性肺炎診斷患者59例，其中重症患者7例，其餘患者生命體徵總體穩定，目前所有患者均在武漢市醫療機構接受隔離治療，無死亡病例。 通報指，初步調查表明，未發現明確的人傳人證據，未發現醫務人員感染。已排除流感、禽流感、腺病毒、傳染性非典型肺炎（SARS，沙士）和中東呼吸綜合症（MERS）等呼吸道病原。病原鑑定和病因溯源工作仍在進一步進行中。

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通報表示，在59例患者中，病例最早發病時間為2019年12月12日，最晚發病時間為12月29日；已經追蹤到163名密切接觸者並行醫學觀察，密切接觸者的追蹤工作仍在進行中。流行病學調查顯示，部分患者為武漢市華南海鮮城（華南海鮮批發市場）經營戶。

通報稱，武漢市已經採取以下主要防控措施：一是全力救治患者。二是對所有病例均開展隔離治療。三是繼續在全市醫療機構開展相關病例搜索和回顧性調查。四是認真開展密切接觸者追蹤，對已經追蹤到的密切接觸者按規定落實醫學觀察，目前沒有發現發燒等異常症狀。五是對華南海鮮城採取休市措施，並開展環境衛生處置和進一步的衛生學調查。六是積極開展流行病學調查。七是配合國家和省開展病原鑑定（包括核酸檢測和病毒分離培養）和病因溯源，防控工作正有序進行。

專家指，目前武漢正處於冬春季傳染病高發季節，市民要注意保持室內空氣流通，避免到封閉、空氣不流通的公眾場合和人多集中地方，必要時可佩戴口罩。如有發燒、呼吸道感染症狀，特別是持續發燒不退，及時到醫療機構就診。