【DSE 2020】公共圖書館自修室考生優先使用　即日起接受申請

距離文憑試主科開考不足兩個月，康文署今日（6日）宣布，公共圖書館附設的自修室，將在3月1日至5月31日考試期間延長開放（平日朝八晚十；周六日及公眾假則朝八晚九半），有需要申請者，可於下月4日或之前申請入座證。公開試及專業試考生將獲優先分配。

文憑試主科將於今年3月底開考。（資料圖片）

不少人都喜歡都自修室溫習，既安靜又能與同學並肩作戰，康文署公共圖書館附設的自修室更會在考試期間延長開放，是不錯的選擇。康文署今日宣布，自修室將在3月至5月延長開放，並會在大部分時間優先分配予公開考試及專業考試考生，以方便同學溫習。

康文署即日起至下月4日接受市民申請自修室「入座證」。申請人須為公共圖書館登記讀者，只可提交一份申請表，並須選一個心儀時段。3月1日至5月7日期間，自修室須憑證入座，而5月8至31日期間，自修室開放時間會延長，惟座位先到先得。

入座時段可「三選一」： 上午 08:00-12:30 下午 12:45-17:15 晚上 17:30-22:00（星期一至五）

17:30-21:30（星期六、日及公眾假期）

有意申請者，可在圖書館網頁中的「圖書館通告」內下載申請表，又或到各間公共圖書館索取表格。入座證名單將於下月19至29日貼出公共圖書館告示板。