【DSE】考評局辦免費講座　拆解核心科評核要求（附報名方法）

2020文憑試核心科目將於明年3月開考，考評局宣布，將於2020年1月11日（周六）舉行開放日，讓家長及學生親臨考評局荃灣評核中心參觀，了解DSE閱卷與評級機制，試用網上評卷、答卷掃描及口試錄影系統等。 而同月18日，考評局更設文憑試核心科目資訊講座，由考評局的評核發展經理，為高中生講解應試注意事項及核心科的評核要求。活動現已接受報名。

+ 3 + 2

文憑試是香港學生升讀本地大學的主要途徑，大多應屆考生都會嚴陣以待，到底考評局如何評卷？傳聞指應考時不應用改錯帶，避免在網上評卷系統下，老師看不清而失分，到底傳聞是否真確？

有興趣認識及了解考試管理系統的學生、家長及公眾，可報名參加下月11日（星期六）舉行的試用不同的考評局評核中心開放日，親身到荃灣評核中心，認識網上評卷、答卷掃描及口試錄影系統等考試管理系統。活動暫定會分上、下午兩場，上午場在10時半開始，12時半結束；而下午場則由2時至4時。

另外，多年來考評局都會舉辦文憑試核心科目資訊講座，由考評局人員講解評核要求及應試注意事項，深受家長及學生歡迎。

考評局宣布，將於下月18日（周六）舉行文憑試核心科目資訊講座，屆時評核發展經理會講解核心科目的評核要求及應試注意事項，更設答問環節，以即場解答學生及家長的疑問。講座以科目分科，早上10時至下午6時分四節，依次舉行中文、通識、數學及英文的資訊講座。除英國語文科資訊講座外，其他均以廣東話進行。



有興趣參觀考評中心或出席講座者，可到考評局網頁報名（http://www.hkeaa.edu.hk/tc/events/registration.html）。