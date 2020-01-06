【逃犯條例】滙豐銀行旺角分行恢復服務　僅設兩個狹小出入口

在近日反修例運動中，不少銀行都成為示威者破壞的對象，滙豐銀行是其中一間，其中旺角分行於平安夜(12月24日)遭受破壞後，宣布暫時關閉以作維修。旺角分行在今日（6日）重開，保安未見明顯加強，惟接近整個銀行外圍，都用白色膠板圍住，只剩兩個狹小的出入口。有市民指早前旺角分行關閉，他要走到更遠的分行，帶來不便，感到無奈。

↓↓滙豐銀行旺角分行平安夜遭示威者破壞縱火↓↓

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外牆全部圍上膠板 出入口僅容一人通過

現場所見，滙豐旺角分行重開後，保安程度跟以前差不多，現場保安不算太多。不過玻璃外牆已接近全部封上白色膠板作保護，膠板接近四至五米高。另外，出入口亦較以前窄小，白膠板僅剩兩個僅供一人通過的門口，若果要同時兩人通過亦有困難。

市民：分行關閉不方便 但理解示威者行為

82歲的蕭先生表示，全家都在滙豐設有户口，自己每星期都會來這間旺角分行兩次，因為坐車順路，而且這家分行較大，櫃員機較多，他對現時旺角分行重開感到開心，覺得方便了很多。

早前分行關閉，蕭先生指「無咗都無辦法」，惟有多走幾步到始創中心的滙豐分行。他指，分行關閉固然有不方便，亦擔心這分行再被破壞，但會接受和體諒。

有市民對分行關閉感無奈

另一市民顏先生亦對分行重開覺得方便。他指自己本來住在九龍區，但平日來旺角買零件和其他東西，形容這間分行位於旺角的中心地帶，可以順便來此這分行辦事。

早前分行關閉，他指要到始創中心的分行或到更遠的分行，指帶來不便，感到無奈。