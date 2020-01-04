【逃犯條例】近半年周六首無集會示威　旺角市民：運動模式轉變

反修例示威衝突持續超過半年，一直以來的周末均有不同行動，多數演變為警民衝突，今日（4日）截至晚上11時，都未有示威衝突發生，而今日也沒有集會或遊行。 於過往曾多次發生衝突的旺角區，今日未見有黑衣人聚集，只有數輛警車停泊戒備。有到旺角區內食飯的市民稱，有感區內氣氛與有示威的日子相差無幾，惟對於有多輛警車戒備，「以為有咩事會發生。」有市民則認為屬「休息日」，指反映運動模式有所轉變。

潘小姐（左）與友人一同在旺角補祝聖誕。（張嘉敏攝）

亞皆老街十字路口未有黑衣人聚集

於晚上7時多，旺角西洋菜街一帶氣氛熱鬧，街頭上人來人往，有街頭歌手依舊在街頭表演，而過往曾多次發生衝突的亞皆老街十字路口一帶未見有黑衣人聚集。區內晚上有數輛警車停泊戒備，彌敦道上亦有警車駛經，有數名防暴警員停留在街道上巡視。

潘小姐與其餘三名友人於旺角補祝聖誕，她稱過往未有因示威活動而減少至旺角，認為今日的氣氛與過往無異。她指，今日未有任何示威，但對有警員戒備，「以為會有咩事發生。」她與友人歐陽小姐均認為運動不會就此完結或淡化，只是每次運動的模式及人數均會有所不同，「唔會每次都好似民陣咁有咁多人。」她相信運動會持續至五大訴求獲回應。

至晚上約9時，有餐廳門外仍有人龍。（張嘉敏攝）

市民：僅為休息日，回一回氣！

同樣相約友人到旺角晚飯的陳小姐稱，自己曾於示威期間到訪旺角區，指區內不少地方均猶如平行時空，「示威區有衝突，其他地方照舊生活如常！」她坦言不認為今日氣氛有異。

至於今日未有任何大型集會或遊行，她認為反映運動模式漸有變化，「變得落地。」她解釋，如不少人均透過黃色經濟圈等，將運動融入日常生活。她的友人陳小姐同樣稱，不少人視運動為「長期戰」，故今日僅為休息日，「都要回一回氣！」