西九財赤未解　議員憂M+工程擴大變「黑洞」　栢志高：適時交代

西九文化區管理局早前錄得財赤逾31億元，有立法會議員今日（6日）關注西九最新財務狀況，憂慮M+博物館工程受阻或令赤字擴大，猶如黑洞。 西九文化區管理局行政總裁栢志高回應稱，會適時盡快交代，料M+可按計劃於今年底至明年初開幕。民政事務局常任秘書長謝凌潔貞則期望，立法會可盡快通過西九地庫工程撥款，以便發展上蓋商業項目，為西九帶來經常性收入。

栢志高表示西九文化區目前財務狀況可留待4月交代。（資料圖片／梁鵬威攝）

立法會一個事務委員會今日（6日）討論西九文化區營運進度，根據管理局較早前提交的財政預算，2018/19年度經修訂後錄得2700萬元營運赤字，2019/20至2021/22年度累計錄得的折舊前營運赤字達31.4億元。

M+博物館工程延誤，民主黨鄺俊宇追問現時工程進度。栢志高回應稱，屋宇署將於今個月派員巡查，預期可於3月至5月取得入伙紙，之後需時9至12個月作內部裝修，料最快今年底開幕。至於西九文化區財務狀況，他表示留待4月交代。鄺俊宇聞言即追問稱，「係未有資料，未計數定點？」憂慮M+「一日未搞掂」，「都會擔心未能填債」，甚至有機會擴大赤字。

鄺俊宇憂慮M+博物館工程受阻，或令赤字擴大。（資料圖片／羅君豪）

民政事務局常任秘書長謝凌潔貞解釋，根據財政預算，西九於2023年及2024年亦需借貸，又指西九地庫工程撥款有待審批，「地庫未起好，何來會有經常性收入呢？」她期望可盡快通過撥款，發展上蓋商業項目。

反修例風波持續，栢志高承認社會事件對西九管理局帶來影響。他稱，管理局需要努力維持表演場地的節目編排，亦盡可能保持場地開放，惟仍有部份時間觀眾、場地租用者以至員工均受到交通問題影響，令部份節目需要改期或取消。票務部有及時通知持票人士，亦在網頁通告，並確保演出在安全情況下進行。