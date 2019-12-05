西九M+藝展免費入場　本地藝術家楊嘉輝「消音」冀觀眾有另類解讀

西九文化區「視覺文化博物館」M+博物館，明年第一季才竣工，而毗鄰已開放的M+展亭，將由本周六(7日)至明年4月13日，舉辦首屆「希克獎2019」展覽，向公眾展示6位來自大中華區入圍藝術家作品。 楊嘉輝是唯一的本港代表，作品涵蓋被消音的交響樂創作，冀觀眾勿忘邊緣聲音及風景。其餘入圍藝術品包括用竹棚搭建的「園林」場景裝置，更可從中眺望山頂景觀。公眾可免費入場。

毗鄰已開放的M+展亭，將由本周六(7日)至明年4月13日，舉辦首屆「希克獎2019」展覽。（龔嘉盛攝）

希克獎（Sigg Prize）旨在向國際推廣區內重要藝術創作，並開放予大中華區出生或工作的藝術家參加。此獎的前身是中國當代藝術獎（China Contemporary Art Award, CCAA），每兩年舉辦一次，由瑞士收藏家希克（Uli Sigg）創辦。希克與M+關系密切，他曾將大量中國藝術收藏品捐贈M+。首屆希克獎的評審委員包括倫敦泰特美術館（Tate art museum）館長Maria Balshaw和藝術家徐冰。



大會評審稍後將選出得獎者，得獎藝術家將獲港幣50萬元獎金，其餘入圍藝術家則各獲港幣10萬元獎金。

6位入圍藝術家作品如下：

楊嘉輝《消音狀況#22：消音的柴可夫斯基第五交響曲》

楊嘉輝是今次入圍的唯一本地藝術家。留白的交響樂，刻意消音的節奏，讓觀眾從專注樂曲的悠揚，轉而細心傾聽樂手的呼吸聲、樂譜揭頁聲，以及樂手演奏的微妙神情變化，讓日常被遺忘的微細雜音，重新抬頭成為主角。楊嘉輝受訪時指，作品於2017年創作而成，亦特意選取富節奏感的《柴可夫斯基第五交響曲》。近半年本港社會紛亂，他不諱言，在這大氣候下，他亦預期或有觀眾欣賞時會有不一樣的解讀。

楊嘉輝是今次入圍的唯一本地藝術家。（龔嘉盛攝）

梁碩《山頂裏》

層層竹棚內，竟別有洞天？《山頂裏》屬於大型室外裝置，來自北京的藝術家梁碩，擅長利用可回收的材料，轉化特定結構。他今回利用本港建築常用的竹棚，構建這個與現實隔絕的微妙空間。拾級而上，棚架上垂掛的塑膠花、秋天落葉，將中國古典園林的山水現象，以玩味性投射在當代建築上，挪移時空及空間觀念。置身其中，除了能仰望藍天，遊走在曲折的長廊步道，亦可透過兩扇小窗，遠眺太平山山頂及興建中的M+大樓，感受古今交錯的盪氣迴腸。



梁碩《山頂裏》可看見對岸太平山山頂景觀。（龔嘉盛攝）

陶輝《你好，盡頭！》



9部方框電視機，整齊排列，上映著不一樣的臨別依依。9位身分背景懸殊的主人翁，打電話向話筒的另一方告別與囑咐，伴隨末日及死亡等終章意味。在外圍驟看，電視機陣仿如一排排墓碑，更添哀愁詭譎。

陶輝《你好，盡頭！》（龔嘉盛攝）

陶輝《你好，盡頭！》（龔嘉盛攝）

林一林《第二個1/3單子》、《後面》、《颱風》



生於廣州、紐約工作的林一林，以獨有的行為藝術化為引人入勝的映像。作品之一個的《後面》，於西方律法誕生地—意大利羅馬攝製，他身穿方濟會修士服，於地標羅馬神殿前以意大利文朗讀新修改的《中國人民共和國憲法》內容，又將各語言版本編成長繩，纏在身上於地上滾動，又邀請圍觀者共同以紙繩拔河。作品通過各種錯位異相探尋身分政治，又彰顯法律對個體不可逃脫的本質，以及呈現其本身正是多方對抗及拉扯的結果。

林一林《後面》（龔嘉盛攝）

胡曉媛《石礙》



春蠶吐絲，化成輕盈的「綃」，也成為這藝術家的作品素材。胡曉媛將之包裹水果、磨損的器皿等日常品，賦予新意義.4隨著時間遞進、四季更迭，包裹物衰敗腐朽，讓觀賞者思考萬物變化的重量及真諦。

胡曉媛《石礙》（龔嘉盛攝）

沈莘《夜鶯的挑釁》



與其說是純粹的藝術美學，形容為挑戰歷史及性別意識的時代之作反更貼切。兩位女性的私密對話，掀起觀賞者的好奇心，亦揭示女性的悲劇命運。

西九M+今（5日）舉行傳媒預展，M+館長華安雅（右四）、收藏家兼M+董事局成員希克（左八）及一眾入圍藝術家亦有出席。（龔嘉盛攝）