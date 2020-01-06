【逃犯條例】中大復課本地生慨嘆處平行時空　台生：中大係我屋企

香港中文大學去年11月發生激烈衝突，示威者及防暴警察在二號橋一帶對峙，汽油彈、催淚彈瀰漫，校方最終宣布提早結束第一學期。中大早前評估校園情況，決定按原訂計劃今日（6日）開始第二學期，惟保安明顯加強，進入校園前依然需向保安人員出示學生證或教職員證。 有本地學生認為，校方似乎在粉飾太平，「件事係發生過，警暴的確存在於社會，有一種平行時空的感覺，大家返學好似無嘢咁，有啲唏噓。」另有台灣籍學生則直言，雖校園跟衝突前一樣，但復課後心情變得複雜，「因為我以前唔覺得自己係咁鍾意呢個地方（中大），都唔覺得呢度係屋企，但依家覺得呢度係我屋企。」

曾經烽煙四起的二號橋現時仍封閉。（梁鵬威攝）

《香港01》記者今日走訪中大校園，發現校內保安人員數目明顯增加，接近港鐵大學站出口附近設有保安關卡，需要出示中大學生證或教職員證才能進入校園。另外，校巴服務亦有特別安排，不少學生需要駐足查閱指示牌尋找合適的校巴路線。

在曾經爆發激烈衝突的二號橋，現場留有大量衝突期間遺下的雜物，仍能看見催淚彈及橡膠子彈彈頭等殘骸；另仍有少許懷疑催淚彈及汽油彈殘餘氣味。一號橋則有保安人員把守，橋面兩旁有加建的鐵絲網。

+ 5 + 4 + 3

因應昨日有伯利衡宿舍內地宿生染肺炎，正就讀社會學二年級本地生Rocky今日自發在大學站對出派發口罩，他表示，懷疑內地有隱瞞疫情的嚴重程度，加上擔心港府的表現會像2003年沙士疫情般隱瞞，因此十分擔心。

有一種平行​時空感 大家返學好似無嘢咁 有啲唏噓

談及對於衝突過後2個月首次復課的感受，Rocky認為，校方似乎在粉飾太平，「發生一件咁大嘅事，學校做咗啲咩？就係將本身喺牆上嘅心聲塗走，我唔知佢哋係咪想淡化件事，但件事係發生過，警暴的確存在於社會，有一種平行時空的感覺，大家返學好似無嘢咁，有啲唏噓。」

台灣籍學生擔心衝突會再次發生

正就讀心理學系四年級的台灣籍學生Anita則表示，對於新學期開始感到期待，但同時擔心類似衝突會再次發生，但她明白身邊本地同學的心情，「雖然學校同以前一樣，但個心係唔一樣，有啲複雜。」

對於11月的衝突場景，Anita直言感到傷心，她以流利的廣東話說道：「因為我以前唔覺得自己係咁鍾意呢個地方（中大），都唔覺得呢度係屋企，但依家覺得呢度係我屋企。」她認為，校園遭受破壞大家都有責任，自己亦不打算轉校，「我覺得自己屬於呢度。」

正就讀工商管理學士綜合課程二年級的菲律賓籍學生Mikaela表示，現時校園情況感覺上較去年離開時正面，但同時擔心日後會否發生類似衝突。她表示，身邊很多國際學生朋友曾考慮轉讀其他國家的院校，亦正在擬定後備方案，但自己則未有打算，期望整體形勢能逐漸好轉，自己能順利畢業及定居香港。