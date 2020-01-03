【催淚彈】中大第四批校園環境檢測結果 　催淚氣體殘留物無超標

中大校園在去年11月成為示威衝突現場，中大今日（3日）公布第四批校園環境檢測結果，所有空氣樣本的測試結果，包括二噁英、山埃等含量均遠低於國際指引，或符合香港環境空氣監測標準；根據五種催淚氣體殘留物含量測試結果，反映有關化合物對健康的危害是微不足道。

中文大學烽火連天，警方向校園狂射催淚彈、橡膠彈及布袋彈，示威者以汽油彈還擊，11月12日現場消息最少60人受傷。（資料圖片／魯嘉裕攝）

中大今日公布第四批校園環境檢測結果，今個批次涉及11個空氣樣本，分別在2號橋附近較受影響和較遠的地點採集，如物理管理辦公樓、善衡書院何添堂一樓休息室、祟基學院行政樓地下大堂等。結果顯示，所有樣本的二噁英含量為每立方米0.053至0.069皮克，低於香港環境空氣監測標準每立方米0.001至0.222皮克。

另外，俗稱山埃的總多氯聯苯，在11個空氣樣本中的含量，介乎每立方米0.286至 0.949毫微克，同樣低於空氣監測標準，每立方米0.01至2.18毫微克。

另外，因應大眾對對催淚氣體殘留物在校園所引致的健康關注，中大作出一系列化學測試。五種催淚氣體殘留物包括鄰-氯代苯亞甲基丙二腈（CS）、α氯乙酰苯（CN）、辣椒素及二氫辣椒素（OC）、氰化氫（HCN）及表面灰塵中的鎳（Ni）。

有關測試分別在大學體育館、大學正門附近和在新亞書院進行，並採集9個環境空氣樣本、9個環境表面擦拭樣本和6個水樣本。中大指，以上三類的抽樣測試結果，其污染物濃度水平皆遠低於在報告上所規定的最低數值，反映污染物在樣本中並不顯著，或難以察覺到。