【武漢肺炎】消息：中大生證染腺病毒、冠狀病毒　與不明肺炎無關

曾到湖北武漢、出現發燒徵狀的中文大學女學生惹來不明肺炎驚魂，消息指，今日（6日）她被驗出感染腺病毒及一般冠狀病毒，現仍於醫院接受治療，相信她與內地不明肺炎無關。 昨日（5日）該名20歲中大女生曾到仁安醫院求診，惟醫護着她到公院求診。衞生處衞生防護中心回覆指得悉個案後，聯絡該名病人，安排她到威爾斯親王醫院診治。

去年底，武漢爆發多宗不明原因肺炎病例，官方消息指，武漢肺炎病例大部分是武漢市江漢區華南海鮮批發市場（又稱「華南海鮮城」）的經營戶。（資料圖片）

仁安醫院昨晚（5日）回覆稱，昨日早上確有一名聲稱曾到武漢女病人求診，分流過程中護士向病人解釋，診症後需將她隔離，或會轉送公院，該病人隨後表示會自行到公院求醫。院方強調，過程中無拒絕病人求醫。

中大學生染一般傷風病毒



據了解，該名中大女學生有咳嗽和有痰，懷疑自己有肺炎，遂到仁安醫院求診，但被仁安醫院拒絕。她向仁安醫院分流站醫護稱，早前曾到過武漢，結果被要求轉到公立醫院求醫。她於是到深圳做了一次檢查，結果是呈陰性反應。



消息人士今日表示，女學生正於威院留醫，化驗結果顯示染有腺病毒以及冠狀病毒OC43，兩者均是常見引起傷風的病毒，且她沒有肺炎，相信她與武漢的不明肺炎疫症無關。

▼常見口罩款式防疫效用▼