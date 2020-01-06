【8.31太子站】女生稱心理受創要港鐵交出影片　港鐵證申索已中止

去年8月31日有警員進入太子站並發生激烈警民衝突，有女大學生聲稱當日在場目擊場面，之後精神受創，認為港鐵管理不善，入稟小額錢債審裁處要求港鐵賠償2500元，並要求港鐵交出事發當日閉路電視片段。惟審裁官早前已指法庭只處理責任及賠償，無權下令港鐵交片。案件原定於今日再提訊並處理證人供詞，但案件並未列於今天的審訊表上。該女生已於上月撤銷有關申請，港鐵亦回應稱，早前接獲法庭通知，一切申索已中止，而原訂今日（1月6日）的聆訊亦取消。

申索人葉嘉渝，答辯人為港鐵。

葉在申索文件稱，她在去年8月31日晚上10至11時許乘搭港鐵，途經太子站時，見有乘客帶鐵鎚入車廂恫嚇市民，她指港鐵管理不善，令她在車上等了30分鐘，後見有速龍小隊及防暴警員入車廂打乘客，令她精神受創，因而要求2500元作心理治療費，及要港鐵交出當日閉路電視影片。

官早前指法庭無法下令港鐵交片

案件去年10月提訊時，審裁官指小額錢債庭只能處理相關人士的責任及賠償，除非港鐵欲以影片作為抗辯證據，否則法庭無法下令港鐵交出相關片段。審裁官叫葉準備證人供詞，詳述事發經過，及提交醫生報告，原審把案押後至今天再處理，但法庭的審訊表上，今天並無有關的案件。

案件編號：SCTC 38422/2019