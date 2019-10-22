【8.31太子站】女生稱精神受創要港鐵交片　小額法庭稱無權下此令

女大學生聲稱今年8月31日身處港鐵太子站，目擊有乘客拿鐵槌，及後又有警員入站捉人，她目擊場面後精神受創，認為港鐵管理不善，要求對方交出當日閉路電視片段，及心理輔導賠償費2500元。案件今(22日)在小額錢債裁判處提訊，審裁官向申索人解釋，法庭只能處理責任及索償事宜，但就她亦要求港鐵交片，指出除非作為辯方的港鐵，在庭上以影片作其抗辯證據，否則法庭無權下令他們交出影片，案件押後至1月6日以讓雙方準備證人供詞。

警方8.31在太子站的行動惹來爭議。（資料圖片）

申索人葉嘉渝，答辯人為港鐵。

目睹速龍及防暴警入車廂打人

申索人早前在申索文件指出，她於今年8月31日晚上10至11時許，乘港鐵往調景嶺，途經太子站時，指港鐵未有妥善管理乘客，令有乘客帶鐵鎚入車廂恫嚇市民，她在車上等了30分鐘，見有速龍小隊及防暴警員入車廂打乘客，令她精神受創，因而要求2500元作心理治療費，及要港鐵交出當日閉路電視影片。

小額錢債庭只處理責任及賠償

案件今開庭處理審訊事宜，審裁官指出，小額錢債庭只能處理相關人士責任及處理賠償事宜，除非作為答辯人的港鐵，欲以相關影片作為其抗辯證據，否則小額法庭沒有程序或命令去要求答辯方交出特定物品。審裁官又叫申索人準備證人供詞，詳述當晚事件發生經過，及提交醫生報告，港鐵代表則稱會索取車站職員，及車務部員工會錄取證人口供。

案件編號：SCTC 38422/2019