【武漢肺炎】擬修法例強制呈報呼吸傳染病　郭家麒質疑空洞不可行

衞生署至昨日（6日）接獲21宗，到訪武漢後出現發燒或呼吸道感染個案。食物及衛生局局長陳肇始指，當局正全速修訂《預防及控制疾病條例》的工作，把「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入為法定須呈報的傳染病，預計本周內刊登憲報。 本身是醫生的立法會議員郭家麒今早（7日）出席電台節目，表示內地發生的肺炎不明，質疑不知隔離疑似患病人士多久，「無準則，到底何時才能夠安排對方出院，你有幾多床位，我覺得不可行。」他強調不反對立法，但應該在搞清楚病毒才立法，「今日武漢有這樣情況，若果明日是成都，或者是剛果，你怎樣隔離？」

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武漢自12月12日出現不明原因肺炎，衞生署至6日接獲21宗到訪武漢後出現發燒、呼吸道感染個案，其中7人已經出院。政府擬將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入為法定須呈報的傳染病，預計本周內刊登憲報。



醫護人員無清楚的隔離準則

立法會議員郭家麒今日接受港台《千禧年代》節目訪問，批評修例的做法不可行，質疑「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」的說法本港獨創，但至今卻未知是何種病毒導致肺炎，醫護人員沒有清楚的準則去判斷疑似患者能夠離開，「去過武漢有呼吸道感染就要隔離，隔離香港人無問題，但如果你隔離的是外國商人怎樣做？」做法或影響香港的貿易或旅遊業。



他續指，在醫學上暫時得6個冠狀病毒會感染人類，包括沙士及中東呼吸綜合症（MERS） ，但現時由12月至今本港仍然只有掌握極少資料，「到底是新病毒，或是內地無能力去找出病因呢？」建議政府可以主動派人到武漢了解。

郭家麒重申，自己作為醫生並不是反對立法，惟今次修例過於空洞，且世上有太多地方有不同傳染病流行，「今日武漢有這樣情況，若果明日是成都，或者是剛果，你怎樣隔離？」他強調做法只會令香港已經緊張的病床床位緊張，以及增加醫護人員的工作壓力，「現時香港已經是流感高峰期，是否真的有位置長期隔離疑似患者？」

他又斥責，衞生署在預防傳染病傳播方面的工作表現很差，如台灣及澳門早前已針對從武漢的航機等，並檢查全機乘客的身體狀況，強制要求他們填寫健康申報表。「香港一直未有跟隨，為何一來便要立法？」根據他觀察，即使衞生署有安排人員在口岸檢查旅客的體溫，但人員大多是透過外判商招聘，質疑人員對健康的知識或會不足，促參考國外安排最少一名護士在場。



怎樣看待有45歲女病人在早前因需照顧女兒，在自行承擔風險選擇出院的事件？郭家麒回應指事件在傳染病角度不理想，認為衞生署可以人性化處理事件，如派人照顧病人的女兒，以及了解病人的女兒是否要一同接受隔離。