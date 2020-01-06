【武漢肺炎】倡政府緊急立法強制隔離懷疑個案　專家：病毒唔等人

湖北省武漢市爆發病因不明的肺炎，而本港亦陸續出現更多懷疑個案，不過，如有相關個案的病人拒絕留院隔離，本港現時並無法例可以強制要求隔離，有醫護人員認為漏洞或會引發社區傳播。 有傳染病專家認為，政府應該立即諮詢律政司是否無任何法例可以運用去解決問題，如證實無法例可用，就應考慮緊急立法，直言「病毒唔等人」，修改條例最少需要數個星期，是不可接受。 而有立法會議員就認為，任何涉及法例的修訂都需嚴謹處理，港府應先推出有效阻截病毒的措施，下一步才考慮修改法例。

因應武漢市的疫情，港府亦提升了應變級別至嚴重。市民出入公立醫院都有戴口罩。 （梁鵬威攝）

一名曾到武漢的45歲女子昨天到律敦治醫院求醫，聲稱出現發燒及呼吸道感染徵狀，醫院將她隔離及安排測試，但她昨晚要求離院，雖然化驗結果未出，但醫院無法阻止。因為根據現行的《預防及控制疾病條例》，可以強制隔離的指明傳染病只包括沙士、中東呼吸綜合症、新型甲型流感、鼠疫、天花等7種疾病，不包括未知的疾病，如今次武漢的不明病毒。衞生署坦言，如懷疑個案的涉案病人不肯合作，例如拒絕接受隔離或拒絕進行檢疫，衞生署現時並無法定權力予以處理。

馬仲儀認為，如當局有意修例，應盡快完成，「如果要幾個星期，防疫最重要嘅時間就會過咗。」（資料圖片／羅君豪攝）

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文認為，有關個案反映法例存有漏洞，醫護人員無權力要求懷疑患者留在醫院，未來亦或會再次出現類似情況，容易引發社區傳播。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀就認為，如武漢的不明病毒有人傳人的能力，今次事件中的病人就有機會在社區中把病毒傳給其他人，情況並不理想。她指，在相關法例下，醫護人員角色被動，無法強制要求懷疑個案留在醫院隔離。

陳肇始稱，政府計劃修訂《預防及控制疾病條例》，將新型或對公共衞生構成影響的傳染病納入條例。（黃寶瑩攝）

食物及衞生局局長陳肇始在1月4日表示，計劃修訂《預防及控制疾病條例》，將新型或對公共衞生構成影響的傳染病納入條例，期望有關修例能在數星期內完成。

馬仲儀認為，如當局有意修例，應盡快完成，「如果要幾個星期，防疫最重要嘅時間就會過咗。」她又指，為令條例可以盡快完成修訂，政府或可以考慮今次的修訂只針對武漢的不明肺炎，但長遠而言必須考慮是否跟從世界衛生組織的做法，把不明傳染病命名為「傳染病X」及加入條例，以防日後每次出現新的傳染病時，都需再次修改條例。

何栢良認為，政府應該立即諮詢律政司是否無任何法例可以運用去解決問題，如證實無法例可用，就應考慮緊急立法（資料圖片／盧翊銘攝）

港大感染及傳染病中心總監何栢良直言，如果醫護人員無權強制懷疑病人留院，難以控制病情，他建議政府應馬上諮詢律政司，了解現時是否無任何法例可以運用去解決問題，如證實無法例可用，就應考慮緊急立法，直言「病毒唔等人」，「等幾個星期係唔可以接受，因為唔知疫情會發展成點，如果出現超級傳播，咁點算？」。

他續指，澳門相關的法例在傳染病列表雖然都有列明一些指定疾病，但亦加上了一句「其他冠狀病毒相關嚴重呼吸道感染」，換言之即澳門發現有未被指明的傳染病，也可要求強制隔離。而內地在2003年沙士後推行《突發公共衛生事件應急條例》，條例涵蓋的是「造成或者可能造成社會公眾健康嚴重損害的重大傳染病疫情、群體性不明原因疾病」等，範圍廣泛。他認為港府可以先就今次武漢事件修例或立法，但長遠亦可考慮如澳門或內地般修改條文，覆蓋更多疾病，但強調立法必須深思熟慮。

郭家麒就認為，任何涉及法例的修訂都需嚴謹處理，港府應先推出有效阻截病毒的措施，下一步才考慮修改法例。 （資料圖片）

本身是醫生的立法會議員郭家麒就認為，任何涉及法例的修訂都需嚴謹處理，港府應先推出有效阻截病毒的措施，例如要求旅客作健康申報，以便追蹤病人；與內地協調重新安排高鐵車次，「可以唔停武漢就唔好停，無咁易傳遍中國。」他並指，即使考慮修改法例，也應先向武漢當局取得今次病毒的基因排序，以免強制隔離懷疑病人多天，仍無法驗出他是否染上新病毒。

另一名立法會議員黃碧雲就指出，修例涉及立法會審議的程序，需時很長，加上內會仍未選出主席，直言「此路不通」，建議當局考慮運用現有法例下的權力去訂立新規例。

根據資料，09年本港爆發豬流感，由於首名患上豬流感的病人曾入住灣仔維景酒店，當時衞生署署長向該酒店發出隔離令，所有酒店內員工及住客不可離開該酒店。