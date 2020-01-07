【武漢肺炎】市面現搶購口罩潮　藥房未及補貨　供應商：已增供應

武漢爆發不明肺炎，香港人經歷沙士陰霾後不敢輕視。近日市面藥房及藥妝店出現搶購口罩潮，不少零售商都稱未知何時可「補貨」。有藥房更指，現時入貨量比往日高3、4倍，但指供應商來貨不穩定，「𠵱家只係做到需求嘅十分一！」 港九藥房總商會則強調無出現「口罩荒」，口罩供應商麥迪康Medicom則表示，供應已按市場需求增加。

位於威爾斯親王醫院的便利店，自上月底已未有成人口罩供應，暫未有到貨日期。（胡家欣攝）

部份零售店只剩下兒童口罩

武漢不明肺炎疫情持續，令市民憂慮類似沙士的疫情再次發生，紛紛搶購口罩防疫。

《香港01》記者今日下午到沙田威爾斯親王醫院便利店、第一城兩間藥房、萬寧及屈臣氏巡視，所有店舖的成人外科口罩均已沽清，部份店表明未知到貨日期，部份店舖則只尚餘兒童口罩供應。

沙田威爾斯親王醫院便利店的職員表示，自12月底沽清成人口罩，至今未能成功入貨，暫未知道到貨日期。不過，醫院內的口罩售賣機尚有供應，每個口罩售兩元。

威爾斯親王醫院內的口罩售賣機尚有供應，每個口罩售兩元。（胡家欣攝）

口罩供應僅滿足需求約十分之一

位於第一城的藥房職員指，近日口罩需求大增，昨日新一批口罩到貨，今日下午前已沽清。職員指，近一星期已增加口罩入貨量，比過去「每星期」的入貨量高出三、四倍。但他指，供應商來貨不穩定，難以滿足市面需求，「𠵱家只係做到需求嘅十分一！」

他又表示，口罩供應商暫未有加價，故零售價維持不變，一盒50個口罩，售價55元。至於N95口罩，則約十幾元一個。

生活用品店的負責人指，店鋪今日有八箱、共3200個N95口罩到貨，以應付街坊需求。（胡家欣攝）

有第一城的藥房已沽清成人口罩，僅出售兒童口罩及N95口罩。（胡家欣攝） 每日補貨200盒 另一間藥房職員表示，外科口罩在這兩星期內銷量急升，近日銷量比平日高出八成。他指，藥房由以往每星期到貨一次，每次十幾盒口罩，轉為每日到貨一次，每次來貨約200盒，但他坦言口罩供應緊張，來貨時間難以預計，期望日內可到貨。他指，其店售賣的口罩暫時未有加價，維持一盒口罩50多元。

尚有N95口罩出售 每個五至十元不等

另外，有生活用品店的負責人指，店鋪今日有八箱、共3200個N95口罩到貨，以應付街坊需求，不過，由於供應不穩，暫未知下一次的到貨日期，亦未有盒裝供應，只能單個出售。她指，供應商未有加價，其店每個N95口罩維持每五元一個。

區內有售賣N95口罩的五金店職員梁先生表示，早前網上有傳言指供應商「扣貨」抬價，但他指並無此事，其店仍可如常於每月初入貨。他指，N95口罩有內地製及美國製，美國製的售價為十元一個，較內地製的口罩貴約5成。他表示，未見其店的N95口罩銷情大增，估計大部份市民主要到連鎖藥房等搶購，暫時未計劃增加入貨量。

去年底，武漢爆發多宗不明原因肺炎病例，官方消息指，武漢肺炎病例大部分是武漢市江漢區華南海鮮批發市場（又稱「華南海鮮城」）的經營戶。（資料圖片）

港九藥房總商會理事長林偉文表示，其4間藥房的外科口罩銷量均有上升，由過50盒存貨可以賣一個月，升逾一倍至過去兩至三日賣逾100盒。

林偉文：沒有「口罩荒」

早前傳出口罩出現斷貨的情況，林偉文強調並無此事，「過去兩日是周末，存貨賣晒趕唔切送」，重申絕對沒有出現「口罩荒」，「如果全條街藥房買唔到先叫斷貨，只係一、兩間買不到係缺貨，唔使擔心。」

▼常見口罩款式防疫效用▼

港九藥房總商會副會長劉愛國則指出，其藥房的N95口罩已經缺貨，暫時仍然未知能否補貨，「我藥房早兩日（上周未）已經無貨，但無時間去調查其他藥房仲有無存貨。」不過，他稱前來買口罩的市民大多是購買外科口罩，而外科口罩未見缺貨。劉愛國又指，外科口罩銷量較平時增加兩倍。

HKTV Mall所有口罩一度缺貨

生產商3M在香港的4個網上銷售點，HKTV Mall則顯示所有口罩，包括N95一度缺貨，但其餘三個網上銷售點則仍可下單。《香港01》分別向N95口罩的兩間生產商，3M香港及麥迪康Medicom查詢口罩供應情況，以及近日的銷售情況。3M香港在截稿前未有回應。

麥迪康Medicom則指，近日口罩供應量已有增加，現時供應給零售點及醫療界別的口罩均能夠因應需要再提高數量。發言人又指，會密切留意市場的需求，作出相應協調，以滿足市場需求。