【武漢肺炎】消委會曾盤點29款口罩優劣　3款過濾細菌效率逾99.9%

湖北省武漢市正爆發病因未明的病毒性肺炎，截至周一（6日）本港共接獲21宗從武漢回港的懷疑個案，政府擬修例強制呈報呼吸傳染病。因應近日情況，不少市民均戴上口罩防範病毒傳染。 消委會早前曾就市面上29款口罩進行測試，包括口罩的細菌過濾效率、透氣度等，當中有3款口罩的細菌過濾效率高逾99.9%。

按圖看全部29款口罩效能測試結果

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消委會於2017年12月的《選擇》月刊曾就29款市面上的口罩進行測試，評估範疇包括細菌過濾效率、顆粒過濾效率、顯示樣本透氣程度的壓力差，及模擬醫護人員進行醫護工序時飛濺血液的合成血穿透測試。

三款最有效過濾細菌的口罩樣本

調查結果顯示，有三款口罩的細菌過濾效率均高逾99.9%，分別是「Elleair超強阻隔PM2.5成人口罩（標準）」、「理的Ultra Ready」外科手術口罩，以及「麥迪康Medicom Safe+」SPSHMK2585彩色生活口罩耳掛式.。

兩款質素最差的口罩樣本

消委會的調查結果顯示，有兩款口罩的質素較差，總評分僅獲1或2分，分別為「加護CANCARE SurgicMask醫用口罩Surgical Face Mask」以及「Disposable Face Masks Two Ply」，總評分只有1分及2分。當中後者的過濾細菌及透氣程度均僅得1分。