【武漢肺炎】林鄭：假消息對防疫不利　籲勿誤信、轉發

行政長官林鄭月娥今日（1月7日）出席行政會議前見記者，表示針對武漢爆發病因未明的病毒性肺炎，政府會以「迅速應變、嚴陣以待、公開透明」的原則處理。政府將爭取在本周內刊憲，以先訂立後審議的方式，將新型傳染病列入須呈報的傳染病，賦予政府更大權力隔離相關懷疑個案患者。 林鄭又提到，過去數月發生的社會事件，導致網上流傳許多「假消息」，她認為這些假消息對防疫的工作很不利，呼籲公眾小心分辨、不要誤信和轉發。

林鄭指出，對於武漢市爆發的病毒性肺炎，政府會提高戒備，香港現時暫未出現一宗同武漢相關的嚴重肺炎個案，但政府已採取適當、全面的應對措施，她的三大原則是迅速應變、嚴陣以待、公開透明。

多項措施防範武漢肺炎

她提到，政府過去一星期已做過不少工作，包括在出入境口岸加強監察、提醒前線醫護加強警覺等，她自己也曾到西九高鐵站視察；昨日在西九高鐵站，亦有派員加強額外手提式紅外線測溫器，檢測兩班經武漢列車的乘客。政府已公布應變計劃，同時啟動計劃內的「嚴重」級別，即三級之中的第二級。她指政府會第一時間，因應最新資訊評估狀況，並通過社交媒體、傳媒發布資訊，提高大眾的警覺性。

冀本周內修例 擴大權力隔離病人

食物及衞生昨日指出，會全速修訂《預防及控制疾病條例》（第599章），把「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入為法定須呈報的傳染病。林鄭提到，按指引現時前線醫生須呈報懷疑個案，但林鄭認為要有更穩妥法律基礎，讓政府有更大權力隔離涉案病人，所以會以先訂立後審議形式，通過修訂法例附屬法例將相關的新型傳染病列入附表中。

不過她承認，現時該傳染病仍未有確切的病名，所以往後解釋時，都只能說此病會「引起呼吸系統的嚴重性影響」，但指這做法以前也試過，即未確認是哪一種病，但要提早監測，往後確認病名後再作修訂，如處理中東呼吸綜合症也是如此。

假消息對防疫不利

林鄭其後提到，過去幾個月的社會事件，令人擔心有更多假消息傳播。她指：「對於全城努力抗疫，這些假消息的傳播是相當不利。所以我在此呼籲市民在加強留意衞生資訊的同時，一定要小心分辨資訊的真或假。」她舉例指，上星期六有人發出帖文，聲稱引述公立醫院護士，指醫院隱瞞到訪過武漢後出現病徵的病人數目，醫管局已快速澄清並無此事。她再次呼籲公眾不要誤信或轉發這些帖文。