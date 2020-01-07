政府女測量師與夫涉騙房津488萬　兩人均罪成　將失約640萬長俸

政府一名女產業測量師，涉嫌與在私人機構任職的丈夫合謀，隱暪其夫獲僱主提供的房屋資助，以此申請得政府的房屋津貼17年，款額達488萬元。兩夫婦早前否認欺詐罪受審，法官今（7日）裁決指，夫婦二人結婚23年，女方沒可能不知丈夫有否收取房津；而男被告辯稱以為用於房屋用途的津貼才算房屋津貼，說法強詞奪理、指鹿為馬，裁定二人罪成。辯方透露，女被告因此案失640萬長俸。

女被告黃淑珍(左)，及男被告陸棟才(右)均被裁定罪名成立。(資料圖片)

兩人還柙候判

女被告黃淑珍，60歲，房屋署產業測量師；男被告陸棟才，58歲，於永安電腦系統有限公司任部門經理。案件押後至本月15日再繼續進行求情，期間二人均須還柙。

官：不可能不知丈夫有收津貼

法官裁決時表示，信納所有控方證人均屬誠實可靠，他直言女被告沒有可能與丈夫結婚23年，也不知對方是否有收取房屋津貼，若說夫婦二人23年來沒有談及過收取房津一事屬匪夷所思。

女被告極力抗拒署方調查

法官亦指，署方兩度向女被告索取證明丈夫未享房屋津貼證明，但女被告刻意迴避問題，其回覆明顯想分散署方注意力，令署方不要向丈夫的公司作出查問，女被告明知不可享雙重福利，但在2000年及2017年的信件中極力抗拒署方查問，顯示出不誠實的意圖。

指男被告說法如指鹿為馬

至於本案男被告，法官認為永安電腦未有規定房屋津貼必定要用於住屋用途，並不會影響該筆款項屬房屋津貼的性質。雖然他辯稱認為用於房屋用途的津貼才算房屋津貼，但從男被告的錄影會面可見，他非真誠相信自己的說法，正如他在錄影會面所述，房租事實上由他「過數」支付。法官直言男被告的說法強詞奪理、指鹿為馬、掩耳盜鈴。

署方多次追問均藉詞推搪

案情指，自2000年3月至2017年7月間，女被告申請了租津9次，而每次申請時女被告也要呈交聲明，確認丈夫沒從僱主收取房屋津貼。署方曾在2000年向女被告要求提供證明，顯示丈夫沒有從僱主領取房屋津貼，惟女被告藉詞推搪，署方於2017年再度要求相關證明時，女被告亦拒遵從，署方去信男被告僱主查詢才揭發事件。

案件編號：DCCC600/2018