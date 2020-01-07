【武漢肺炎】全城戒備！政團、議員、工會均發布防疫提示

全城關注武漢爆發不明原因肺炎，截至今日（7日）中午12時，醫管局接到的懷疑個案增至30宗，當中13人已經出院。 政府今日（7日）公布，明日（8日）將刊憲，把「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入為法定須呈報的傳染病，加強監察。 近日各政黨、團體以至新上任的區議員，均以各種方式提醒市民注意衞生。

民主黨提五大防疫措施 民建聯籲政府採四大行動

民主黨今日在facebook貼圖，呼籲做好個人防疫措施，包括勤洗手，有需要時戴口罩，打噴嚏要掩口鼻，生病就留家休息，以及保持地方清潔。

另一大黨民建聯亦在1月3日貼圖，因應武漢不明原因肺炎，呼籲政府措施四大措施，包括與中央衞生部設溝通渠道，盡快、透明公布最新資訊及澄清不實流言，各口岸對來自武漢的乘客進行體溫篩查，以及檢視藥物、隔離病床、防疫物資是否足夠。

各大政黨、團體、議員和工會，近日均提醒做好防疫準備↓

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衞生防護中心新短片 工聯會、經民聯轉載

來往香港與武漢高鐵班次備受關注，新民主同盟早於1月2日發圖，建議相關路線不停武漢站，以及加強檢疫。

部份政團引用新聞及其他資料，以提醒市民做足準備。公民黨在1月5日引用新聞報道，呼籲市民勤洗手、戴口罩，如有不適盡早求醫。

而工聯會和經民聯，分別在今日及昨日轉發衞生署衞生防護中心的片段，提醒市民要做好個人衞生，以正確方法洗手及戴口罩。

醫學界立法會議員陳沛然 撰文普及知識

在立法會層面，醫學界立法會議員陳沛然以普及知識的方式，在1月4日撰寫文章講解甚麼是嚴重應變級別。而在1月2日亦重推舊文章，講解傳染病感染相關知識，呼籲做好預防工作之外，亦要做好face check（核實真相）。

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社區嚴陣以待 屯門區議員提供免費流感疫苗接種

而在區議會層面，新科區議員剛上任，不少地區組織或個人已採取措施，提醒區內市民。

以屯門新墟區議員張可森為例，屯門11名無黨派區議員及社區主任，在1月2日去件衞生署，要求署方交待事件。

而1月5日，張可森所屬的屯門社區網絡就在井財街社區會堂提供免費流感疫苗接種服務。

到了今日早上，張可森亦在紅橋巴士站派發口罩，希望居民提高防疫意識。

酒店業新工會 呼籲業主做好措施保障員工

近期不少新工會成立，香港酒店工會亦是其中之一。酒店業是面對旅客的前線工種，員工與旅客有緊密接觸，香港酒店工會發表公開信，呼籲酒店業主做好措施，以保障前線員工健康。