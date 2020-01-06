【武漢肺炎】國泰港龍無明確戴口罩指引　機組人員憂慮致請病假增

武漢爆發不明病毒性肺炎，武漢衛健委公布截至1月5日上午8時，共錄得59宗病例，當中7宗為嚴重。根據機管局資料，現時每日最少有兩班往來香港至武漢的航班。 有國泰港龍機組人員透露，擔心工作期間染病，故近日告假情況上升，「10個（機組人員）至少3個告病假」。香港空勤人員總工會理事兼職工盟主席吳敏兒表示，得悉港龍工會連日來多次與航空公司溝通，促請盡快因應武漢肺炎，列明空勤人員執勤期間佩戴口罩的指引，以保障員工安全。

有負責武漢航空的國泰港龍機組人員透露，擔心工作期間染病，故近日告假情況上升，「10個（機組人員）至少3個告病假」。（資料圖片）

國泰港龍每日2至4班來回香港及武漢

就武漢爆發不明病毒性肺炎，政府日前表示，將於香港國際機場增設額外紅外線熱像儀，以供搭乘飛機由武漢市抵港的旅客作體溫監測，同時亦建議港鐵、機場管理局及相關航空公司，加強武漢市抵港的高鐵列車及飛機的清潔消毒措施。

根據機管局資料，現時每日有大約2至4班航班來回香港及武漢，由國泰港龍營運。有港龍機組人員向《香港01》表示，執勤期間能否戴口罩均由機艙服務經理決定，故現時每逢負責往返香港至武漢的航班均有憂慮，稱「驚會被傳染，中咗都唔知」；同時又指，負責營運武漢航班的機組人員告病假情況增加，「10個（機組人員）至少3個告病假。」

國泰港龍現時每日有2至4班來回香港及武漢。（資料圖片）

香港空勤人員總工會理事兼職工盟主席吳敏兒表示，得悉港龍工會連日來均有因應武漢肺炎，就採取相關防預措施與公司會晤，並提出員工考慮，惟未有得出結論。吳敏兒稱，國泰港龍航空公司現時就空勤人員能否戴口罩反應「模陵兩可」，促請盡快公布明確指引，以保障員工安全。

機管局表示，對於往來武漢的航班，已加強清潔及消毒機場客運大樓及旅客相關的設施，亦會按需要協助航空公司的消毒及清潔工作。（資料圖片／張浩維攝）

國泰航空：將密切監察情況

國泰航空回覆查詢指，將密切監察情況，並會繼續與本港及所有航點的衛生當局保持緊密聯繫。國泰續指，已提醒前線同事保持高度警覺，留意有傳染病徵狀的乘客。

機管局指，對於往來武漢的航班，已加強清潔及消毒機場客運大樓及旅客相關的設施，亦會按需要協助航空公司的消毒及清潔工作。同時會繼續配合港口衞生處的工作，以及在客運大樓內廣播衛生署的呼籲，並已提醒同業留意衛生署的最新消息。​

高鐵西九龍站方面，現時每日分別有四班車次往返高鐵西九龍站及武漢。（資料圖片）

高鐵西九龍站加密清潔消毒

至於高鐵西九龍站方面，現時每日分別有四班車次往返高鐵西九龍站及武漢。港鐵日前向內部員工發指引，稱除加強及加密以1:99漂白水清潔及消毒車廂、車站設施外，亦會提供足夠口罩、清潔手套及酒精搓手液等防護裝備，供各連接出入境口岸的車站職員（包括承辦商員工）按需要使用；涉事員工當值前亦需自行量度體溫。

負責聘請高鐵西九龍站外判員工的承辦商國際永勝護衛管理有限公司，其行政總裁蔡明輝表示，日前已接獲港鐵的相關指引，並已派發予旗下聘請的600至700名員工。他亦提醒，員工倘感到不適，應盡快求醫。

港鐵稱當高鐵列車停靠香港西九龍站後，工作人員會以1:49漂白水在乘客途經時經常接觸的位置加強清潔。（資料圖片）

1:49漂白水消毒來自武漢高鐵列車

港鐵回覆指，因應內地近日的情況，已加強在香港西九龍站、港鐵營運的高鐵車廂，以及港鐵網絡內各個車站和車廂的清潔消毒工作，包括加密以1:99漂白水清潔車廂和車站內乘客經常接觸到的地方，包括車廂內的設施、扶手電梯、升降機，售票機等。

於來自武漢的高鐵列車停靠後，西九龍站的工作人員會再以1:49漂白水在乘客途經時經常接觸的位置加強清潔，包括扶手電梯及升降機，以及在月台放置消毒潔手液及口罩，讓有需要的乘客使用。

至於高鐵列車服務方面，港鐵公司、相關政府部門與內地鐵路單位就列車服務有恆常的溝通機制，任何服務調整均需要相關部門及單位配合。農曆新年期間，高鐵會維持恆常車次來回武漢至香港，未有計劃增加相關列車班次。