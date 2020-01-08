跳繩組織鬧雙胞胎　今商港隊選拔細節　繩聯上訴爭合併後董事比例

本港跳繩界近月爆發爭議，兩大組織包括「中國香港跳繩總會」（繩總）及「中國香港跳繩體育聯會」（繩聯），早前因無法達成合併共識，險令本港運動員無法參賽。繼早前國際跳繩聯盟向繩總發出臨時會籍，讓港隊可出戰國際賽後，事件再有新進展。 據了解，繩總今天（8日）將會舉辦內部簡介會，邀請相關人士討論選港隊拔賽細節，盼最快今月底向外公布。至於兩會合併一事，現時關鍵在於日後董事比例，繩聯不滿國際跳繩聯盟的「任命」違反會章，正進行上訴，期望可調整管理層內兩會參與比例各半。繩聯方面，據知情人士透露對合併一事此持開放態度，稍後將邀請繩聯磋商，包括董事比例。 《香港01》於1月2日曾向國際跳繩聯盟查詢，截稿前未獲回覆。

繩聯早前舉行記招，要求盡快與繩總結盟，以便盡快獲得參賽資格。（資料圖片／陳子生攝）

本港跳繩界近月陷入「雙胞胎」風波，繩總及繩聯，原本分屬於兩個獨立運作的國際協會，繩總早在97年成立，繩聯年資則較短，於2012年始成立，兩會現時皆非港協暨奧委會會員。根據國際繩盟會章，認可會員所在地，只可以有一個跳繩組織參加國際繩盟，不可存在其他直接競爭會員資格的組織。香港繩總和繩聯一直商討合併安排，但未有共識，港協暨奧委會介入協調亦不果。



不過，上月底迎來轉機，繩總獲國際跳繩聯盟確認為臨時成員，可主持港隊選拔賽，挑選運動員出席國際賽事，但與此同時，需符合若干條件，包括進行公平的選拔方式，繩總亦需開放4成名額比例，予繩聯職員及領導層加入。繩聯隨後表態形容處理不公，惟考慮到運動員出賽福祉，無奈接受。

據知情人士透露，自國際聯盟向繩總發出臨時會籍後，繩總忙於籌辦選拔賽及進行聯絡工作，並擬定於月內對外公布選拔準則及賽規等細節，今日（8日）舉行內部簡介會作出討論。

多名跳繩運動員亦分別於上周五接獲邀約通知，中國香港跳繩體育聯會會長梁健璋接受《香港01》查詢時，亦確認相關事宜。他指，國際聯盟曾於10月派員來港協調兩會，港協暨奧委會亦有介入斡旋，「繩聯」及「繩總」當時達成選拔賽詳情共識，包括賽規、裁判數目及比例等，他期望繩總最終可敲定出公平公正的選拔準則。

至於合併進度方面，繩總需於90天的限期內、即今年3月前達標，否則可能會被取消資格，梁健璋則透露，對方尚未正式就此邀約磋商，繩總亦正就臨時會籍結果提出上訴，結果出爐前，考慮到運動員福祉，仍會暫時接受「六四比」方案。

繩總獲國際聯盟承認為代表香港的體育總會。（國際聯盟官網截圖）

翻查國際繩盟官網，現2共有49個國家成為會員，繩總獲承認為代表香港的體育總會，國際繩盟亦曾於上月召開董事局會議，會議紀錄亦列明聯盟曾於去年10月期間，派遣6名董事會成員來港協助兩會開會，亦表明會致力確保本港運動員能夠順利出賽。

國際繩盟曾於去月中，發新聞稿大派「定心丸」，表明一直有參與協調工作，亦有與港協暨奧委會介入斡旋，有信心香港運動員能於2020世錦賽出戰，冀為運動員提供正確資訊及消除疑慮。