甘浩望神父再靜坐21日　為港人內地子女爭居港權邁21載

人稱「甘仔」的意大利籍神父甘浩望，在回歸後持續為中港家庭爭取居港權。踏入第21個年頭，「堅持到底，還我子女居留權」的口號再次在政總外傳來，十多名爭居港權人士持彩色橫額，向保安局爭取14歲以上、七萬多個內地子女來港家庭團聚。 今日（8日）起甘浩望神父與其他人，於政總外搭帳篷靜坐21日，若遲遲未獲官員接見，不排除絕食抗議。去年就行動絕食八日的甘仔嘆言，政府的承諾一拖再拖，加上正值中港矛盾敏感時刻，不抱樂觀，但認為這是當年港府的「政治錯誤」，以誇大數字加劇港人對內地人的反感，故仍會「不斷革命」。

甘仔說會留守21日，不排除絕食抗議。（勞敏儀攝）

事件的源起由1999年說起。當年1月29日，終審法院在「吳嘉玲案」中的裁決指，所有香港永久性居民於內地所生的子女，不論出生時父或母是否已成為香港居民，均可享有居港權。

但同年6月，全國人大常委會釋法推翻終院判決，指如子女在內地出生時父或母未成為香港居民，子女則沒有居港權，引起爭居港權人士極度不滿。

「邊有國家入面嘅，仔女唔可以同父母團聚？」甘仔質疑這政策如何讓人愛一個不給人民在自己土地上家庭團聚的國家。抗議至今，甘仔在2011年爭取政府容許合資格「超齡子女」（即其親生父母於獲身份證時，該子女未達14歲）申請單程證，其後承諾三年後安排「超超齡子女」同樣可申請來港，但一拖就是近十年。

保安局昨日終承諾下月聯同入境處與關注團體開會，甘仔期望成功爭取的浪潮能一浪接一浪，無奈說「只係下一個浪潮等得太耐。」

有保安局代表在政總外接信。（勞敏儀攝）

去年保安局代表曾指，會努力與北京政府商討，但稱「要視乎全港利益，再睇政策」，其後遇上近年中港矛盾嚴峻浪潮，甘仔說不少人好怕「送中」，是源於對內地法治不信任，故認為港府應盡快澄清「大陸同香港並非地獄與天堂」，應融合兩地的優勢。

帶來帳篷、清水及食物，甘仔直言要「不斷革命」，直至成功爭取，才能鼓勵其他人繼續爭取其他人權。他說會與同路人在政總外靜坐21日，期望與保安局代表盡早會面，若官員拒絕接見，不排除絕食抗議。