社協連同中港家庭請願　促盡用單程證名額助單親家庭團聚

社區組織協會連同約30名分隔中港兩地的單親家庭婦女及在港子女，趁今日（25日）聖誕節到禮賓府向特首林鄭月娥請願，要求政府善用過剩的單程證名額，協助兩地分隔的單親家庭團聚。

社協連同中港家庭請願，要求盡用單程證名額助單親家庭團聚。（社協提供）

請願人士手持寫有「家庭慘分隔，聖誕無歡樂。媽媽無單程，孩子難脫貧」的標語。社協指，每年約有二萬多個中港婚姻締結，現時每日有150個單程證名額，但過去十年由於居留權子女名額有剩，平均每日約只用了125個而沒有再作調配。社協提到，這些孩子在香港出生或獲單程證居港，父親已離世或離棄他們，母親則無居港權，只可持探親證來港照顧，令孩子在港成為「孤兒」。

社協指出，這些單親媽媽屬可工作的年齡，來港後可以工作改善生活及照顧子女，讓兒童有脫貧機會，他們又批評中港單親家庭未能團聚，違反國際人權公約，長遠更影響兒童學習和健康。協會要求，中港政府加速安排香港單親子女的內地母親酌情批准單程證來港，並善用剩餘單程證配額。

社協幹事施麗珊指，現時內地和香港政府酌情批准單程證的工作緩慢，部分居於香港的孩子與母親經常分離，影響精神健康，促請政府盡快檢討單親名額政策。警察其後派出代表接過請願信。