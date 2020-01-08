【冬季流感】衞生署：已為小學及幼稚園學童　注射28萬劑疫苗

香港每年流感季節橫跨年末至年初，政府於今年擴大到校為學童接種疫苗的範圍，食物及衞生局公布，截至1月5日，季節性流感疫苗學校外展（免費）已有約430間小學和700間幼稚園或幼兒中心，分別接種了約206,000劑及79,000劑季節性流感疫苗。 至於其他政府的疫苗接種計劃，包括政府防疫注射計劃及疫苗資助計劃，共接種約1,190,000劑流感疫苗，較2018/19年度同期提高約17%。

食衞局透露截至1月5日，季節性流感疫苗學校外展（免費）已為約430間小學和700間幼稚園或幼兒中心的學童，分別接種了約20.6萬劑及79,000劑季節性流感疫苗。其他計劃，包括政府防疫注射計劃及疫苗資助計劃，共接種約119萬劑流感疫苗，較2018/19年度同期提高約17%。

食物及衞生局副局長徐德義今日（8日）到天主教領報幼稚園，視察該校幼童透過學校外展計劃接種疫苗的情況，並聽取校方和部分家長對計劃的意見。他指學童如出現發熱，不論是否有呼吸道感染病徵，都不應回校上課，而應立即求診及避免上學，直至退燒後48小時。

徐德義稱，由於流感季節一般持續數月，呼籲尚未打流感針的市民立即行動。他又提醒，有不少熱門的旅遊地點已進入冬季流感季節，市民如有意在農曆新年假期外遊，應時刻注意個人衞生和立即接種疫苗。從外地回港後，若出現發燒或其他病徵，應立即求診，告訴醫生最近曾到訪的地方，並佩戴外科口罩，以防傳染他人。