【冬季流感】14醫院爆滿　伊利沙伯及東區醫院急症室需候8小時

醫院管理局公布昨日（7日）服務使用數據，到急症室的求診人次達6,319人，經急症室入內科人次達1100，自去年入冬後後第二高。明愛醫院的內科病床佔用率持續高踞，達131%，再次冠絕全港。博愛醫院及伊利沙伯醫院緊隨其後，佔用率分別達128%及125%。 今（8日）早10時45分，伊利沙伯醫院及東區醫院急症室的輪候時間超過8小時，是全港最長；而威爾斯親王醫院急症室亦需等候逾6小時。

昨日到急症室的求診人次達6,319人，經急症室入內科人次達1100。（資料圖片／香港01記者攝）

醫管局公布昨日公立醫院服務使用數據，全日急症室首次求診人次為6,319人，比前天下降136人次。昨日經急症室入內科人次達1100，自去年入冬後後第二高。昨天內科病床整體佔用率為114%，全港有14間醫院爆滿，當中明愛醫院繼續居全港首位，佔用率達131%；博愛醫院及伊利沙伯醫院緊隨其後，分別達128%及125%。

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今（8日）早10時45分，伊利沙伯醫院及東區醫院急症室的輪候時間超過8小時，是全港最長；而威爾斯親王醫院急症室亦需等候逾6小時。