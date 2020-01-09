【武漢肺炎】何栢良：應公布新冠狀病毒基因圖譜　以設計快速測試

內地專家組今日（9日）公布，引發武漢不明肺炎的病毒初步判定為新型冠狀病毒，但仍需時進行病原研究。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，希望可盡快公布新病毒的基因圖譜以便設計快速測試，可以更快識別懷疑個案。他又認為病毒源頭較大機會來自武漢的濕街市，現時必須找出涉事華南濕街市曾賣過哪些活野味，追查活野味在各省市的供應鏈，並在源頭堵截病毒傳播，才能防止進一步社區擴散。 冠狀病毒的天然宿主是蝙幅，但何栢良估計，若同一個濕街市有不同的活動物混雜，不同病毒有機會交換基因或出現變異，或令原本只在動物間傳播的病毒變為人傳人。

+ 2

內地專家組今早公布引發武漢不明肺炎的病毒屬新型冠狀病毒，但預計病原的分離和致病性鑑定等科學研究，仍需要數星期的時間。

要追查各省市活野味供應鏈 才可源頭堵截病毒

武漢的眾多病例均與當地的華南海鮮市場有關連，何栢良認為，目前有資料顯示該市場曾賣活野味動物，料新冠狀病毒的源頭較大機會屬武漢的濕街市，他希望當局能盡快公布病毒基因圖譜，以便馬上設計快速測試，可在短時間內為懷疑患病者大量且常規地做測試。

他認為另一調查重點在於華南濕街市曾售賣過哪些活野味，因活野味有供應鏈，若病毒源頭來自活野味，這些帶有冠狀病毒的活野味可能經原本供應鏈，在湖北省以外的地方或濕街市有供應，必須盡快追查其供應鏈，追查到相同的活野味後要從源頭堵截，才可進一步防止病毒在社區擴散。

何栢良又向《英國醫學期刊》（BMJ）提到，現時內地有眾多病例樣本作分析，若當局可公布病例的基因排序，研究員理應有能力在兩至三日內分析到病毒的排列，他質疑當局不公布的原因，又透露已向港府表明，願意與其他微生物學專家到武漢，以便對新疫症有更好的了解。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良（資料圖片／盧翊銘攝）

倘多種活動物混雜 或令冠狀病毒基因出現變異

何栢良解釋，冠狀病毒的種類多，在2003年的「沙士」及2012年的MERS病毒均是冠狀病毒之一，病毒的天然宿主為蝙蝠，但仍有其他不同動物可帶不同品種的冠狀病毒。何續指，病毒傳人的途徑有不同，包括若人類入侵動物的天然居住地，或將部份動物當作活野味售賣，特別在濕街市有不同活動物混雜，原本屬不同動物的冠狀病毒，有機會在濕街市交換基因或出現基因變異，有機會令新病毒原本只在動物間傳播，變成動物可傳染至人類。