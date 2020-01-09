【武漢肺炎】內地專家組：不明肺炎病原體初步判定為新型冠狀病毒

武漢至去年底開始爆發不明原因肺炎，本港至今累計有38宗懷疑個案。內地專家組今晨（9日）公佈，武漢不明原因肺炎的病原體初步判定為新型冠狀病毒。

▼武漢肺炎情況▼

+ 2

央視及《武漢晚報》報道，就武漢不明原因的病毒性肺炎疫情病原學鑑定進展問題，從病原檢測結果初步評估專家組了解到，截至2020年1月7日21時，實驗室檢出一種新型冠狀病毒，獲得該病毒的全基因組序列，經核酸檢測方法共檢出新型冠狀病毒陽性結果15例，從1例陽性病人樣本中分離出該病毒，電鏡下呈現典型的冠狀病毒形態。

專家組認為，本次不明原因的病毒性肺炎病例的病原體初步判定為新型冠狀病毒。組織實驗室採用基因組測序、核酸檢測、病毒分離等方法對病人的肺泡灌洗液、咽拭子、血液等樣本進行病原學檢測。

冠狀病毒是一類主要引起呼吸道、腸道疾病的病原體。冠狀病毒除人類以外，還可感染豬、牛、貓、犬、貂、駱駝、蝙蝠、老鼠、刺猬等多種哺乳動物以及多種鳥類。目前為止，已知的人類冠狀病毒共有六種。其中四種冠狀病毒在人群中較為常見，致病性較低，一般僅引起類似普通感冒的輕微呼吸道症狀。嚴重急性呼吸綜合徵冠狀病毒和中東呼吸綜合徵冠狀病毒，也就是我們簡稱的SARS冠狀病毒和MERS冠狀病毒，可引起嚴重的呼吸系統疾病。引起此次疫情的新型冠狀病毒不同於已發現的人類冠狀病毒，對該病毒的深入了解需要進一步科學研究。

從病人中發現病原的核酸、基因組和抗體證據，短期內可以完成。病原的分離和致病性鑑定等科學研究，則需要數週時間。針對一種新發病原體的特效藥物和疫苗研發可能需要數年時間來完成。