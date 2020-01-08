【武漢肺炎】醫管局即日起加快病毒化驗　研暫緩部分非緊急手術

醫院管理局今日（一月八日）召開中央指揮委員會會議後決定，公立醫院由即日起會進一步加強監察及感染控制措施，包括加快醫管局化驗室的病毒化驗工作，最快可以在24小時內完成快速測試，公立醫院及門診的調整空氣調節系統加大鮮風量，將病情較輕微的病人轉送至復康及療養病房，或轉送到兩間私家醫院，以騰空急症病床應付緊急需要，及研究暫緩部分非緊急手術或非緊急服務的可行性。醫管局指，現時各公立醫院合共有大約1400張設有負氣壓設備的隔離病床。

為集中資源及人手應對與武漢出現不明原因病毒性肺炎有關的懷疑個案，醫管局今日（8日）召開中央指揮委員會會議，由即日起會採取四項加強措施。包括︰加快醫管局化驗室的病毒化驗工作，最快可以在24小時內完成快速測試；公立醫院及門診的調整空氣調節系統加大鮮風量，將病情較輕微的病人轉送至復康及療養病房，或到兩間私家醫院繼續接受治療，以騰空急症病床應付緊急需要；及按實際情況，研究暫緩部分非緊急手術或非緊急服務的可行性。

發言人表示，醫管局於上周六啟動「嚴重應變級別」後，已採取一系列應變措施。在冬季服務高峰期間，公立醫院求診的病人數目持續增加，再加上需要應對武漢出現不明原因病毒性肺炎有關的懷疑個案，令公立醫院的服務需求進一步增加，當局會繼續監察情況，並會採取可行措施減輕前線醫護人員的壓力，避免公立醫院緊急服務受影響。

現時各公立醫院有超過90日的個人防護裝備存量，各公立醫院合共有大約1 400張設有負氣壓設備的隔離病床，並會將毋須隔離的病人靈活調動，以安排有需要隔離的病人入住有關病床。醫管局會密切監察隔離病床的使用率及個人防護裝備的存量，亦會透過中央統籌機制靈活調配，以應付可能發生的突發情況。醫管局會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的發展，並隨時向公眾及醫護人員提供最新資訊。