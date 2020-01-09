【武漢肺炎】傳染病醫生促市民接種流感疫苗　避免雙重感染

湖北省武漢市爆發不明原因肺炎，內地專家組初步研判認為是新型冠狀病毒引發。全城關注疫情會否蔓延到本港，有傳染病科醫生指，現時雖未有針對武漢不明肺炎的疫苗，但市民也應接種流感和肺炎鏈球菌疫苗，避免雙重感染，「如果患流感，個肺會弱咗，如果再有其他肺炎，會大啲機會有雙重感染。」
另外，經民聯一項研究發現本港的環境衛生情況不理想，建議政府改善，以減低武漢肺炎在社區傳播的可能性。
黃天佑醫生提醒，市民應接種流感和肺炎鏈球菌疫苗，避免雙重感染。（鄭翠碧攝）
香港感染及傳染病醫學會會長黃天佑醫生表示，內地專家組檢出新型冠狀病毒陽性結果有15個病例，有一定比例，可以相信早前公布的59個病例中，餘下的也是由這種新病毒引起。他指，「好多時唔係百分百驗到，要睇吓有幾多病毒係身體入面。」他認為新病毒嚴重程度應該不及非典型肺炎（SARS），但未能確定是否比一般已知的冠狀病毒嚴重。
對於坊間有聲音質疑內地為什麼在發現病例後這麼久才公布結果，他解釋，當要找出一種新型病毒時，需要先排除已知病毒，而「病毒分離」等程序，需要利用病人分泌物做培植，以及比對現有病毒，因此耗時較長。
黃天佑醫生示範如何正確戴口罩。（鄭翠碧攝）
黃天佑續指，冠狀病毒在冬天較活躍，主要透過飛沫傳播，如站在患者3呎距離，吸入患者分泌物，就有機會中招。他提醒，市民應戴口罩防疫，佩戴前後需要洗手，洗手時不要遺漏手指罅位。
患流感令肺部變弱
另外，他指現時雖未有針對武漢不明肺炎的疫苗，但市民也應接種流感和肺炎鏈球菌疫苗，避免雙重感染，「如果患流感，個肺會弱咗，如果再有其他肺炎，會大啲機會有雙重感染。」他又稱，市民也需注重環境衛生，因病毒可以在環境存活一段時間，如環境濕冷，更有助病毒生長，應加強消毒。
經民聯衞生健康事務委員會召集人、香港醫學會會董龐朝輝醫生批評，政府一直未能清楚了解內地實際的病情狀況，認為香港應該向內地索取更多資料，否則就可能會強制隔離了一些不需隔離的病人。黃天佑則補充，需密切留意春運後的傳播情況。
經民聯建議政府提升環境衛生，以減低武漢肺炎在社區傳播的可能性。（鄭翠碧攝）
梁美芬建議，政府應該設立65億元的「五大環衞專項基金」提升本港環境衛生水平。（鄭翠碧攝）
經民聯在去年中至年底進行了一項有關香港社區環境衛生總體情況的研究，分析了立法會報告、公開資料及整合地區意見，結果發現本港環境衛生並不理想，例如相關工作的成本效益極低，滅殺一隻老鼠需要花費逾4400元，比起民間組織花多10倍價錢，而消滅一個蚊滋生地也需逾4700元。經民聯主席盧偉國亦指出，食衛部門在環境衛生工作執法不力，外判制度價低者得的原則影響工作質素，他又批評香港環境衛生車輛清潔設備與深圳市比例相差超過4倍，本港科技應用保守緩慢。
經民聯副主席梁美芬建議，政府應該設立65億元的「五大環衞專項基金」，針對鼠患、蚊患、冷氣機滴水、公眾街市現代化、運用科技等問題整合資源，提升環境衛生水平，預計款項可用5至10年。