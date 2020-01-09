【武漢肺炎】傳染病醫生促市民接種流感疫苗　避免雙重感染

湖北省武漢市爆發不明原因肺炎，內地專家組初步研判認為是新型冠狀病毒引發。全城關注疫情會否蔓延到本港，有傳染病科醫生指，現時雖未有針對武漢不明肺炎的疫苗，但市民也應接種流感和肺炎鏈球菌疫苗，避免雙重感染，「如果患流感，個肺會弱咗，如果再有其他肺炎，會大啲機會有雙重感染。」 另外，經民聯一項研究發現本港的環境衛生情況不理想，建議政府改善，以減低武漢肺炎在社區傳播的可能性。

黃天佑醫生提醒，市民應接種流感和肺炎鏈球菌疫苗，避免雙重感染。（鄭翠碧攝）

香港感染及傳染病醫學會會長黃天佑醫生表示，內地專家組檢出新型冠狀病毒陽性結果有15個病例，有一定比例，可以相信早前公布的59個病例中，餘下的也是由這種新病毒引起。他指，「好多時唔係百分百驗到，要睇吓有幾多病毒係身體入面。」他認為新病毒嚴重程度應該不及非典型肺炎（SARS），但未能確定是否比一般已知的冠狀病毒嚴重。

對於坊間有聲音質疑內地為什麼在發現病例後這麼久才公布結果，他解釋，當要找出一種新型病毒時，需要先排除已知病毒，而「病毒分離」等程序，需要利用病人分泌物做培植，以及比對現有病毒，因此耗時較長。

黃天佑醫生示範如何正確戴口罩。（鄭翠碧攝） 黃天佑續指，冠狀病毒在冬天較活躍，主要透過飛沫傳播，如站在患者3呎距離，吸入患者分泌物，就有機會中招。他提醒，市民應戴口罩防疫，佩戴前後需要洗手，洗手時不要遺漏手指罅位。 患流感令肺部變弱 另外，他指現時雖未有針對武漢不明肺炎的疫苗，但市民也應接種流感和肺炎鏈球菌疫苗，避免雙重感染，「如果患流感，個肺會弱咗，如果再有其他肺炎，會大啲機會有雙重感染。」他又稱，市民也需注重環境衛生，因病毒可以在環境存活一段時間，如環境濕冷，更有助病毒生長，應加強消毒。

經民聯衞生健康事務委員會召集人、香港醫學會會董龐朝輝醫生批評，政府一直未能清楚了解內地實際的病情狀況，認為香港應該向內地索取更多資料，否則就可能會強制隔離了一些不需隔離的病人。黃天佑則補充，需密切留意春運後的傳播情況。

經民聯建議政府提升環境衛生，以減低武漢肺炎在社區傳播的可能性。（鄭翠碧攝）