【武漢肺炎】專家組組長：新冠狀病毒不同此前病毒　需進一步研究

武漢至去年底開始爆發不明原因肺炎，當地至今發現59宗病例，本港至今亦累計有38宗懷疑個案。內地病原檢測結果初步評估專家組今晨（9日）公佈，病原體初步判定為新型冠狀病毒。 病原檢測結果初步評估專家組組長、中國工程院院士徐建國今日（9日）對傳媒解釋病原學鑑定程序、下一步工作等問題。他表示，引起此次疫情的新型冠狀病毒不同於已發現的人類冠狀病毒，對該病毒的深入了解需要進一步科學研究。

病原檢測結果初步評估專家組組長、中國工程院院士徐建國。（新華社）

就武漢不明原因的病毒性肺炎疫情病原學鑑定方面，徐建國表示，截至2020年1月7日下午9時，實驗室檢出一種新型冠狀病毒，獲得該病毒的全基因組序列，經核酸檢測方法共檢出新型冠狀病毒陽性結果15例，從1例陽性病人樣本中分離出該病毒，電鏡下呈現典型的冠狀病毒形態。

專家組認為，本次不明原因的病毒性肺炎病例的病原體初步判定為新型冠狀病毒。

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徐建國就病原學鑑定的組織開展上解釋道，他們組織實驗室採用基因組測序、核酸檢測、病毒分離等方法對病人的肺泡灌洗液、咽拭子、血液等樣本進行病原學檢測。

他表示，確認引起某流行性疾病的病原，通常要滿足幾點，一是可疑病原須在病人中均有發現，在病人臨床樣本中可檢測到病原核酸；二是從病人臨床樣本中可成功分離到病原；三是分離的病原感染宿主動物後可引起相同的疾病症狀。而病人恢復期血清中該病原的抗體滴度有4倍升高，可幫助確定病原。

針對武漢不明肺炎，港府早前公布應變計劃，並啟動嚴重應變級別。（張嘉敏攝）

徐建國解釋道，從病人中發現病原的核酸、基因組和抗體證據，短期內可以完成。病原的分離和致病性鑑定等科學研究，則需要數周時間。針對一種新發病原體的特效藥物和疫苗研發可能需要數年時間來完成。

他表示，專家組認為，本次不明原因的病毒性肺炎病例的病原體初步判定為新型冠狀病毒，下一步需結合病原學研究、流行病學調查和臨床表現進行專家研判。引起此次疫情的新型冠狀病毒不同於已發現的人類冠狀病毒，對該病毒的深入了解需要進一步科學研究。