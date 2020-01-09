派對醒來見下身赤裸　女子稱睡夢覺被侵犯　同房中年被指企圖強姦

25歲女子和女同事去年到美孚新邨一單位參加派對，玩到深夜和同事留宿。惟翌日早上，她發現下半身赤裸，短褲內褲均不翼而飛，一名有份參與派對的中年漢卻全身赤裸，睡在她旁，她的同行友人即拍片與中年漢對質。中年漢卻堅稱：「我未做。」中年漢被控以一項企圖強姦罪，他否認指控，案件今(9日)在高等法院開審。女事主庭上供稱，她入睡期間，曾感到有陽具磨擦，甚至進入她的下體。

被告王毅俊否認企圖強姦25歲的女事主X。(朱棨新攝)

被告王毅俊，40歲，餐飲業經理。被控於2018年8月11日，在荔枝角百老匯街36號美孚新邨一單位內，企圖強姦事主X(案發時25歲)。

事主X在屏風後作供，指一個梁姓朋友於前年8月9日，邀請她參加一個派對。X於翌日晚上收工後，和一名女同事前往案發地點參加派對，當時梁有向X介紹出席派的人。她指，連同梁和被告，派對中共有6、7名男子，女子則有4人，包括X和同事。

事主與「河馬」曾有一面之緣

事主X稱，梁於7、8年前曾介紹被告給她認識。惟她和被告一直未有再聯絡，也對他沒有太大印象。她在涉案的派對中是第二次見被告，知道對方花名叫「河馬」，對其背景一無所知。

稱飲逾十杯酒但仍然清醒

事主稱她在派對上飲了10至20杯酒，形容當時清醒。至凌晨3時許，X和同事打算離開，男戶主提議兩人可在其中一房過夜，同事表示同意。梁則表示，會在客廳負責看守。

睡夢中覺有陽具進入

事主X續稱，她和女同事在派對後，在戶主家的睡房入睡。惟X入睡期間，感到有人緊貼她的背部，以及有陽具在她的下體處磨擦。而陽具曾進入其下體，但她指非完全進入，只是進入少部份。

被問及為何會覺得是陽具，X庭上解釋和當時的男友曾有性行為，所以大約知道陽具的溫度和形狀，加上有人緊貼她的背部，所以知道它是陽具。X有形容，該陽具磨擦X下體的時間約5、6秒。

X發現短補外補均不翼而飛

X又指，她當時可感到上述事件，但未完全清醒。惟她之後聽到同事大叫，加上房內的燈開著，X就起床。X當時聽到同事大叫：「你地喺度做乜野？」、「你知唔知自己在度做乜野？」X掀起被子，發現她原本穿著的牛仔短褲和內褲都不翼而飛，而全身赤祼的被告則在她旁邊。

被告回應：我未做

X問被告：「點解要咁做？」但當時被告神情呆滯，未有回答X的問題，只講：「我未做」。而同事則掌摑被告，並把其眼鏡打至飛脫。

被告一邊穿上衣服，一邊講：「我未做」，然後離開房間。X又稱，同事曾問她：「係咪被人強姦？係咪自願？」X回應當時也不知道發生何事。X又指，女戶主曾進入房間，向X和同事問：「你係咪要乜野賠償？」X回應：「唔係呢個問題。」

主控官的開案陳辭指，警員接報到場拘捕被告，被告警誡下稱：「我無搞過佢。」調查發現，被告內褲發現他和X的DNA。

案件編號：HCCC142/2019