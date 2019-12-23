遊艇「執屍」強姦案　考慮強姦時間只維持1至2秒　官囚被告64月

自稱曾任內地陽江市政協的男商人，疑去年趁鐘錶女商人在遊艇派對中飲醉，把對方帶返自已的沙田住所侵犯。男商人早前被陪審團裁定強姦罪成，法官今(23日)在高等法院判刑時斥責，男商人趁事主飲至酩酊大醉犯案，亦沒有使用安全套，但考慮強姦的時間只有約1、2秒，最終判他監禁5年4個月。

被告黃興國在高等法院否認一項強姦罪。(資料圖片)

被告黃興國，34歲，報稱商人。他被控於去年11月22日，在沙田一單位內強姦女事主X。庭上透露被告已婚，育有一名19個月大的女兒。

同意被告重犯機會不高

法官判刑時指，考慮被告強姦X的時間只涉1、2秒，以及同意被告重犯機會不高。但法官指，被告向一個飲至酩酊大醉的女士下手，案中未有使用安全套，都是案中的加刑因素。同時，法官考慮被告沒有案底等因素，因此酌量減刑，最終判監5年4個月。

事主飲酒後暈眩

X早前供稱，她從事批發珠寶及名錶。她於去年10月在一個私人會所認識被告。她應被告邀請，於案發前一晚出席遊艇派對。她飲了數杯酒後感暈眩，被告於翌日凌晨扶她上岸，兩人再到被告的沙田住所。

事主怕懷孕決報警

她之後發現她躺在床上，遭被告壓著。對方繼而拉下她的內褲，而X則按自己的內褲，但仍遭被告強姦。期間，X稱「我地只係朋友」，之後失去知覺。X翌日早上醒來，離開單位。她因擔心失去知覺後再遭被告性侵，以及會懷孕，決定報警。

案件編號：HCCC244/2019