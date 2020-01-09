迪士尼樂園推港人自助餐優惠 　1288元可享3餐　加強消毒提供口罩

即將踏入農曆鼠年，香港迪士尼樂園於「米奇年」為本港居民推出「迪士尼朋友自助餐套票」。市民由即日起（9日）至今年12月31日， 以港幣688元及1,288元，可分別購得兩餐或三餐迪士尼酒店自助午餐或晚餐套票，優惠相比單次消費高達七至八折。 迪士尼表示，園區內一向有為入場人士提供口罩免費取用，而因應武漢肺炎，迪士尼表示會加強清潔及消毒。

由今日起至2月9日，香港迪士尼樂園於園區舉辦新春慶祝活動，一眾迪士尼角色，包括米奇及米妮等均會換上新春服飾。（陳晶琦攝）

今年踏入「米奇年」，迪士尼樂園今日起至2月9日起於園區舉辦新春慶祝活動。鼠年大使米奇、米妮及一眾迪士尼角色已換上賀年服飾，慶祝新春，期間園區更設有新春特別版「We love Mickey！」大街投影盛演，市民在年初一至年初三（1月25日至27日）更有機會獲得新春限定的米奇米妮貼紙。

而年初一至年初五（1月25日至29日）入園，每位賓客均獲派發獨有米奇造型利是一封，內藏朱古力金幣、餐飲及購物優惠劵。

香港迪士尼推出超過50款限定賀禮，包括賀年毛公仔、利是封及賀年家居裝飾等，供市民選購。（陳晶琦攝）

同時，迪士尼亦為本港居民推出優惠，即今日起至12月31日，可選購迪士尼酒店自助餐套票，並在2022年3月31前（指定日子除外），到迪士尼樂園酒店三間餐廳，包括翠樂庭、雲龍軒及米奇廚師餐廳內享用自助餐午餐或晚餐。

價格方面，兩餐套票成人為港幣868元、小童則為468元；三餐套票成人為港幣1288元、小童則為688元（上述價格包括服務費）。相比起單次惠顧，優惠高達約七至八折。