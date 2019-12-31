迪士尼收入減少仍出花紅　最多達1.6個月　員工明年加薪1.5%至4%

新一年將至，不少公司會於過年前後出花紅。迪士尼首席財務官麥卡錫（Christine McCarthy）月前在業績發布會電話會議時表示，內地及亞洲訪港旅客數字顯著下降，樂園在7月至9月財政年度第四季的營運收入減少5500萬美元（約4.3億港元）。雖然收入有所減少，香港迪士尼表示，迪士尼重視每位演藝人員過去一年的努力和貢獻，香港迪士尼將明年1月1日起，調整演藝人員的薪金合資格的演藝人員明年薪酬加幅介乎約1.5%至4.0%。

香港迪士尼表示，迪士尼重視每位演藝人員過去一年的努力和貢獻，香港迪士尼將明年1月1日起，調整演藝人員的薪金合資格的演藝人員明年薪酬加幅介乎約1.5%至4.0%。（資料圖片）

此外，合資格的演藝人員亦會按工作表現，於明年1月工資期獲發酌情花紅。發言人表示，會按員工的表現，向合資格的員工發放相等於0.6個月至1.6個月的酌情花紅，並於本月第二個星期通知合資格的演藝人員。

事實上早前迪士尼公司警告，若動盪持續，早前香港迪士尼全年的收入會減少21億港元，而迪士尼首席財務官麥卡錫（Christine McCarthy）在業績發布會電話會議時表示，反修例示威爆發後，內地及亞洲地區訪港旅客數字顯著下降，香港迪士尼樂園的入場人數及酒店入住率隨之下跌，樂園在7至9月財政年度第四季的營運收入減少5500萬美元（約4.3億港元），抵消巴黎和上海迪士尼度假區的增長。