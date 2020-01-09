【禁蒙面法．上訴】政府強調需考慮目前情況　指蒙面人仍在破壞中

高等法院早前裁定在「危害公安」的情況下使用《緊急法》屬違憲，而《禁蒙面法》同宣告無效。政府不服裁決提出上訴，上訴庭今（9日）開庭審理案件。政府代表陳詞時指，法庭在考慮《禁蒙面法》所施予的限制是否合符比例時，應將現時香港面對「危害公安」的情況納入考慮，市民仍活在一個有蒙面人士到處破壞的情況中，而相類似情況昨日亦在將軍澳發生。

「長毛」梁國雄(中)及24名泛民議員早前求法庭覆核政府引《緊急法》訂立《禁蒙面法》早前獲勝訴，政府今提出上訴。(歐嘉樂攝)

上訴方為行政長官及律政司，答辯方為24名泛民主派議員及梁國雄。民主派議員仍由資深大律師李志喜、陳文敏代表，而梁國雄則由資深大律師潘熙代表，上訴方則由資深大律師余若海代表。

應如何理解「危害公安」

首席法官潘兆初甫開庭時提出兩條問題，包括如何恰當地理解《緊急法》中「危害公安」的意思，以及「危害公安」的情況如何影響法庭考慮《禁蒙面法》中限制是否符合比例。

余指現仍看到蒙面人在破壞

余若海回應道，每天在電視直播中，都會看到有蒙面人士破壞公物、襲擊市民及警員等，至昨日在將軍澳也發生類似情況。余直言市民仍活在一個有蒙面人士到處破壞的情況中。

代表政府的資深大律師余若海稱，現在每天在電視直播仍見到蒙面人士在破壞。(資料圖片)

強調要阻嚇邊緣示威者

因此，當法庭在考慮《禁蒙面法》所施予的限制是否符合比例時，應將現時香港處於「危害公安」的情況納入考慮。現時不少示威者蒙面犯案以逃避追捕，現時情況與和平有序時蒙面遊行的情況有別，禁蒙面非旨在阻嚇前線示威者，而是要阻嚇一些在暴力邊緣的示威者。

沒抵觸的法例可用於特區

余若海又稱，《基本法》第8條訂明，除了與《基本法》相抵觸的法例外，香港的普通法、衡平法、條例、附屬立法和習慣法予以保留。時任全國人大法工委副主任喬曉陽在回歸前的講話提到，若回歸前的法例與《基本法》沒有出現抵觸，便可採用為特區法律，並提到殖民地統治法及港英政府有關三級選舉架構的法律則不會被採納。

認為《緊急法》應可延續

余若海續指，全國人大常委在回歸前已審視所有殖民地時代法律，才得出以上的結論，若《緊急法》當時被視為不應採納為特區法律，相關文件應會顯示出該目的。基於《基本法》第8條的延續性，《緊急法》也應得以延續，回歸後成為有效的法律。

認為規例可先訂立後審議

余若海提出，《基本法》中沒有禁止立法機關授權行政長官訂立附屬法例，而援引《緊急法》所訂立的規例屬於附屬法例，也正如其他附屬法例一樣，受到立法會監控，規例訂立後會透過「先訂立，後審議」方式讓立法會進行審視。

若認為不用宣布整條法例無效

余若海又指，若法庭認為《緊急法》只有部份不合憲，可採取後補解釋，將有關部份剔除，而不用直接宣布整條法例無效。

案件編號：CACV541、542、583/2019