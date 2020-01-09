中港兩男運載6枚汽油彈　聲稱對朋友忠誠未問因由　囚12及14月

警方去年8月元朗一帶就一單失踪人口事調查時，發現一部可疑車輛，並有3名穿黑衣及黑頭套男子，警員上前截查時，3男嘗試逃走及換裝，但仍遭警方截獲，並發現3男所用的一部七人車上有6枚汽油彈。其中一名持雙程證男子及一名居深圳的港人，今(9日)在粉嶺法院承認在公眾地方藏攻擊性武器罪，他們求情時稱只為「幫朋友」運送，因忠誠而沒有追問因由。裁判官指雖然有關物品並未做成傷亡，但汽油彈始終存在危險性，判2人入獄12及14月。

持雙程證的被告李金朋，被判入獄12月：居深圳的港人被告程偉明，則被判入獄14月。(資料圖片)

3可疑男子均穿黑衣及載黑頭套

兩名被告：李金朋，35歲，持雙程證來港，報稱商人：程偉明，61歲，居於深的港商。他們同被控於去年8月15日，在青山公路屏山段朗逸豪園外，管有6枚汽油彈。

控方情指，案發當日凌晨一時許，警方當時就一宗「失踪人口」事件，到案發地點一帶時見一部可疑的黑色七人車，車尾箱打開，車旁有3名穿黑衣及戴黑頭套男子。

被追捕時即換裝除頭套

警方即上前調查，但3男即逃跑，並一邊除下頭套，程逃走不遠後被捕，另兩男繼續跑，並脫下黑色上衣，李換裝成紅色衫，另一男則穿淺藍衣服，但在逃走約1公里範圍內被捕。

汽油彈在車上跌出

警車上的攝錄器拍到警員往追捕時，該七人車突然駛走，因當時車尾箱打開，一個裝有個啤酒瓶的紙箱跌落地，其中五瓶樽口有布條，內有易燃液體，另一個瓶被打破，該瓶亦插有布條及似裝有易燃液。經化驗後證實該些瓶內裝有汽油。

警方當晚共拘捕三名男子，除本案兩名被告外，另一名男子獲警方保釋候查，期間未有依期向警署報到，而七人車上的司機，則成功逃脫。

稱對朋友忠誠未問運送原因

辯方指，兩名被告均為商人，李在內地經營餐館，程則從事貿易生意，程過去曾有案底，但已是1992年的事。兩人均稱是「幫朋友」，並出於對朋友的忠誠，故沒有問運送汽油彈的因由，承認未有經深思熟慮，行為不當。

蘇官判刑指，雖然事件沒有造成傷亡，但不可忽略其潛在危險性，一旦有實際傷亡，須轉介至更高級別法院審理。蘇官考慮到兩人認罪，最終判李入獄12個月，程則入獄14個月。

案件編號：FLCC3726/19