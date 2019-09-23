見習律師Facebook現仇警言論　女友認衝動留言　終獲准執業

律政司早前收到投訴，指一名見習律師於Facebook發表「黑警死全家」等仇警言論及粗口。投訴人質疑他行為不當，並要求律政司拒絕其執業許可。律政司司長代表今（23日）於高等法院陳詞指，該律師解釋帖文是由女友以其帳戶發表，他已刪除貼文及帳戶，香港律師會接納其解釋，律政司司長亦不反對批出執業許可。法官批准其執業資格，祝賀他正式成為律師，同時提醒他身為律師要小心言行，並要好好管理社交媒體帳戶。

見習律師朱承曄終獲准正式執業。（林樂兒攝）

今日獲發執業許可的事務律師朱承曄，原本於上月24日進行准許執業的儀式，惟在儀式前數天，收到律政司的信函，並要求他作解釋，律政司最後亦沒有反對，才把儀式押後至今天宣誓正式成為律師。

女友致函認衝動留言

律政司今早亦派出代表，指朱的女友致信，表示對於她衝動地在朱的帳戶中留言感後悔，而朱的友人亦撰信形容該些言論與朱平日的品格不符，不相信是朱會發出有關的言論。另外，朱知悉後已立即刪除，且永久註銷Facebook帳戶，以免發生同類事件。

若真有發出言論或要求解釋

法官陸啟康指，有人或會質疑朱的解釋是否屬實，但負責監督的香港律師會及律政司司長經調查後決定接納其解釋，法庭不會加以詢問。陸官補充，如朱確有發表相關言論，法庭可能會要求他再作陳詞，以決定他是否適合成為律師。

指帖文屬仇恨言論

陸官續道，司法行政系統中的成員各有不同角色，難免有所衝突，但大家互相尊重便可各司其職。他形容案中帖文屬仇恨言論，並非對警方的合理批評，當中涉及對於警員家人的咒罵。陸官直言，任何認為這互相尊重為文明社會核心價值的人，都不應刊出有關的言論。

作為律師應小心管理帳戶

陸官指，朱既為專業人士，理應更審慎管理社交媒體帳號。他指是次事件令人誤會朱作出以上言詞，同時也可當作提醒，因律師受過法律訓練，公眾會參照其言行舉止以了解何為合法，故不能輕視虛假言論的影響。他又道，現時資訊泛濫，難以驗證網上資料真假，而這亦是言論自由的代價。

陸官認為，朱肯定沒想過此案會如此受公眾關注，並希望他上了這一課後，日後會更加審慎，亦特別再提醒他，披上執業律師的黑袍，亦伴隨著很大的責任。。

案件編號：HCMP1139/2019