房委會陳家樂：房委會財政穩健　未打算動用房屋儲備金

房委會財務小組委員會今日（10日）審議本年度財政預算案及未來4年財政情況。根據房委會最新的財政預測，財政儲備將由2019年的4月初約430億元，下跌至2024年3月底的350億元。 房委會財務小組委員會主席陳家樂稱，房委會的財政狀況穩健，但未至於為「水浸」。至於公屋單位建築成本減少，他稱因部分項目規模大，加上投標價格有別，令單位成本減少。他又稱，未打算動用824億元的房屋儲備金。

根據房委會最新的財政預測，推算從2019/20年度至2023/24年度的建築工程開支達1,157億元，平均每年為231.4億元，較去年預測為218億元高。房委會稱，今年度的預算以七三比公私營房屋比例計算，未來10年的公營房屋量逾30萬伙，加上未來10年部分建築項目的前期工期會於近5年開始，包括地基工程等，令建築成本增加。



公屋單位平均成本下降



受惠於投標價格變動影響，今年興建一個公屋單位的建築成本約66萬元、一個居屋單位的建築成本則約81萬元。相較於去年的成本分別下跌14萬元及1萬元。

陳家樂形容房委會財政穩健。（張嘉敏攝）

房委會密切審視公屋調整水平



房委會財務小組委員會主席陳家樂稱，至2024年的財政儲備為350億元，形容財政狀況穩健，但亦非「水浸」。至於公屋單位成本下降，他稱未來5年部分的公營房屋項目規模大，令單位平均成本下降。他又稱，建屋成本預期上升，但已適量反映於本年度的財政預測中，加上有銷售單位的收入支持成本開支，暫未有打算動用房屋儲備金。至因應社會事件，房委會早前宣布向商户提供租金減免，他稱對財政有一定影響，會因應各項因素作檢討。由於今年房委會將調整公屋租金，陳家樂稱財政預算假設租金不變而制定，而租金變動受不同因素影響，房委會會密切審視公屋租金的調整對財政影響。

而財政司司長陳茂波於去年發表的財政預算案中，宣布把已滾存至824億元的房屋儲備金，分四年回撥到財政儲備。陳家樂稱，現時政府在財政儲備預留相同金額作發展公營房屋之用，認為兩者的分別不大。房委會將於1月20日在大會上審議有關預算，其後呈交予行政長官批准。