房委會9個屋邨加建公營房屋　料未來五年提供約7800伙　

公營房屋供應量緊張，公屋平均輪候數字高達5.4年。為增加供應，房屋委員會不時檢視公共屋邨內或鄰近的空置土地、未被善用的政府用地等作加建發展。 房委會於過去5年透過加建發展提供約2500個公營房屋單位，料於未來5年將提供約7800伙。當中涵蓋9個公共屋邨，以葵青區的單位量最多，共涉及4個項目，提供超過3000伙，亦有於港島柴灣的項目，涉及830伙。

房委會於過去5年透過加建發展提供約2500個公營房屋單位。（資料圖片）

為增加公營房屋供應量，房委會不時檢視公共屋邨內或鄰近的空置土地、空置校舍用地、公共運輸交匯處、及未被善用的政府、機構或社區設施用地等作加建發展。除可善用現有屋邨及鄰近土地之發展潛力， 亦提供機會一併探討優化所在屋邨設施的可行性。

葵青區將提供3310伙

於過去5年房委會透過加建發展模式，共提供2510伙單位，分布於5個公共屋邨，包括美東邨、長青邨、美田邨、油麗邨及秀茂坪邨。而於未來5年，房委會預計將可提供7770伙單位，分別來自9個項目。當中提供最多單位的為葵青青康路北第一期及二期發展，約提供1460伙；其次為觀塘彩榮道項目，提供1110伙單位。項目中以葵青區提供最多單位，共涉及4個項目，提供3310伙。

公營房屋供應量緊張，公屋平均輪候數字高達5.4年。（資料圖片）

最快能於2019/20年度落成的為德士古道及黃大仙豐盛街項目，分別可提供490及750伙。而於港島區亦有項目，為於柴灣永泰道、鄰近漁灣邨的項目，提供830伙。

房委會適時諮詢區議會

房委會指加建發展建議可能引起大眾關注。一如其他公營房屋項目，將會進行所需之技術評估， 以確定加建發展建議的可行性。此外，房委會亦會參考《香港規劃標準與準則》， 並適時諮詢區議會及與相關政策局和部門合作。