房委會料未來4年財政儲備下跌　5年建築成本增68億元

房委會財務小組委員會今日（10日）審議本年度財政預算案及未來4年財政情況。根據房委會最新的財政預測，財政儲備將由2019年的4月初約430億元，下跌至2024年3月底的350億元。 房委會以公私營房屋七三比的比例計算，推算5年建築成本，由去年預測的1089億增至1157億元。此外，料資助房屋單位量減少及建屋成本增，加上單位入帳及完成銷售時間有別，房委會預料2020/21年度資助自置居所的盈餘將由19/20年度的109.5億元跌至103.6億元。

房委會今日（10日）審議本年度財政預算案。（資料圖片／余俊亮攝）

房委會表示，預測的現金及投資結餘將由2019年4月初約430億元輕微下跌至2024年3月底的350億元。而2019/20年度的綜合帳目盈餘為139.3億元，預測2020/21年度的盈餘為132億元。

根據去年房委會的預測，至2023年的財政儲備為約412億元，而今次預測少約62億元，房委會解釋，今年度預測根據長策的31.5萬伙公營房屋單位作計算，部分單位雖於2024/25年度落成，惟部分單位的建築工程價格反映於2023/24年度，令預測儲備減少。

出租公屋來年有赤字

房委會又指出，2019/20年度的出租公屋盈餘為1.4億元，較去年核淮預測的0.3億元高。不過房委會預測預2020/21年度的出租公屋將會有7億元的赤字，而到2023/24年的赤字更會擴大至29.8億元。房委會解釋，因預期未來價格水平調整、開支增加及租金不調整的情況下，預期會有赤字。

「居屋2019」出售六個新建居屋發展項目，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑。（張浩維攝）

料資助房屋盈餘減 2021/22年下跌近一半

至於資助房屋，計及居屋啟朗苑、凱樂苑、彩興苑及綠置居麗翠苑，涉及約7000伙單位，本年度的盈餘為109.5億元，較核准預算的94.1億元高，房委會預測2020/21年度的盈餘為103.6億元，涉及共7000伙單位的銷售及入帳，包括離島、北區及沙田項目。不過於2021/22年的預測盈餘會大幅下跌至47.1億元。房委會解釋，因銷售單位數目下跌、建屋及土地成本增加，加上單位銷售及入帳時間不相符，令盈餘下跌。



房委會早前宣布就零售户提供為期半年租金減免及停車場凍租措施，導致2019/20年度的商業樓宇盈餘較預期少，為12.7億元。至於2020/21年度的盈餘則為17.6億元，受政府差餉減免影響及有新物業落成。

以七三比供應比例計算 建築開支增

根據房委會早前提交的文件，房委會預料於未來5年期內有約95,300伙單位落成。房委會的文件顯示，推算從2019/20年度至2023/24年度的建築工程開支達1,157元，平均每年為231.4億元，較去年預測為218億元高。房委會稱，今年度的預算以七三比公私營房屋比例計算，加上部分項目地基工程開始，令成本增加。

受惠於投標價格變動，今年興建一個公屋單位的建築成本約66萬元、一個居屋單位的建築成本則約81萬元。相較於去年的成本分別下跌14萬元及1萬元。

財政司司長陳茂波於去年發表的財政預算案中，宣布把已滾存至824億元的房屋儲備金，分四年回撥到財政儲備。