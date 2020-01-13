威院推靜觀分娩預備班　參加孕婦：減輕對分娩憂慮

網上充斥不少分娩危險狀況的資訊，令部份懷孕媽媽產前充滿恐懼與不安。威爾斯親王醫院去年1月起，成為首間公立醫院開辦結合靜觀、催眠元素的分娩預備班，提供正確的分娩資訊，同時教授孕婦靜觀呼吸法，培養正念，接納及面對生產時的痛楚，減低精神壓力，以有助順產，減少依賴藥物止痛。

威爾斯親王醫院去年1月起，開辦結合靜觀、催眠元素的分娩預備班。（圖左起為新界東醫院聯網婦產科病署理助產士顧問唐永紅、婦產科病房經理林潔儀、預備班參加者許太及鴻太）（胡家欣攝）

初產婦憂分娩大出血、極度陣痛 產前大恐懼

30歲的鴻太四個月前生下第一胎。她在產前不時會在網上瀏覽分娩資訊，但個案大多分享恐怖的個人經歷，甚至提及會「大出血」，令她非常擔心，影響睡眠質素。

不過，她參與威院的分娩預備班後，認識到分娩過程、陣痛的程度，同時學習一套靜觀呼吸練習法，每日在家裡播放聲帶，練習呼吸放鬆，保持心境愉快，更重要是丈夫陪伴左右支持。她指，分娩當日以「數呼吸」安定心神，陣痛比想像中可以應付，最後僅四小時順利產子。

去年11月分娩、36歲的許太同樣表示，參與預備班後，減輕對分娩的憂慮，由屬意使用麻醉藥的「無痛分娩」，改為自然分娩，過程大約五個半小時。

新界東醫院聯網婦產科病署理助產士顧問唐永紅示範靜觀呼吸法。（胡家欣攝）

靜觀減精神壓力 分辨陣痛與恐懼痛苦

威爾斯親王醫院去年1月起，推出結合靜觀、催眠、產前及嬰兒按摩的分娩預備班，為期兩個周六，每堂三小時，讓懷孕29至36周的孕婦與丈夫一同上課。負責預備班的新界東醫院聯網婦產科病房經理林潔儀表示，孕婦產前的恐懼，會增加體內壓力荷爾蒙，令子宮強烈收縮，加劇分娩時的痛楚，延長生產時間，部份更會引致妊娠高血壓或產後抑鬱等。

林潔儀指，希望孕婦透過靜觀課程，能夠分辨、了解及接納分娩的痛楚，「真真正正感受陣痛嘅痛，而唔係恐懼嘅痛苦。」她表示，當孕婦能夠在產前感到平靜及安全，有助體內有效分泌出褪黑激素、安多芬等，減輕生產的痛楚。

7成參與者選擇非藥物止痛

威院指，參與預備班的195位產婦中，有80.5%選擇自然分娩，比一般產婦多7個百分比。而157位參加者的第一胎自然分娩時間平均約7.9小時，較一般初產婦縮短4.1小時 ；而選擇順產的參加者，有73%在分娩時選擇非藥物鎮痛，如播放音樂、使用香薰等，以避免藥物所帶來的副作用。

不過，她提醒，由於靜觀需要高度專注力，如孕婦患有幽閉恐懼症、嚴重精神病及服食精神科藥物，均不適宜上靜觀課程。